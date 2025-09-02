Orlen kusi kierowców rabatami na paliwo. We wrześniu zatankujesz taniej
Mimo że okres wakacyjnych promocji na stacjach paliw dobiegł końca, kierowcy wciąż mają możliwość tańszego tankowania. Jak poinformował polski koncern Orlen, letnia oferta płynnie została zastąpiona promocją wrześniową. Dzięki niej posiadacze aplikacji Orlen Vitay przez cały miesiąc mogą oszczędzić nawet 20 zł przy każdym tankowaniu i zakupach.
Zakończenie wakacji nie musi oznaczać końca promocji na stacjach paliw. Orlen poinformował, że z uwagi na popularność letnich obniżek, kierowcy nadal będą mogli tankować taniej - tym razem przez cały wrzesień. Oczywiście, podobnie jak w poprzednich edycjach, skorzystanie z promocji będzie wymagało spełnienia kilku warunków.
Wakacyjna promocja po raz kolejny okazała się ogromnym sukcesem. W tym roku liczba wykorzystanych kuponów w ramach kampanii "Epickie weekendy" była wyższa o prawie 20 proc. niż w roku ubiegłym, a jej popularność przerosła nasze oczekiwania. Dlatego postanowiliśmy nie czekać rok na kolejną edycję, ale wystartować z nową akcją już od 1 września
Tańsze paliwo we wrześniu. Zasady promocji
Promocja wrześniowa obowiązuje w dniach od 1 do 30 września. Wszyscy kierowcy posiadający aplikację Orlen Vitay mogą w tym czasie korzystać bez limitu z kuponu rabatowego przeznaczonego do wielokrotnego użytku. Aby rabat został naliczony, konieczne będzie aktywowanie kuponu przed płatnością.
Warunkiem udziału w promocji jest tankowanie paliw Efecta lub Verva - benzyny bądź oleju napędowego - a także dokonanie dowolnego zakupu z oferty pozapaliwowej. Ostateczna wartość rabatu zależy od objętości zatankowanego paliwa:
- 10 zł przy tankowaniu 30-39,99 litrów;
- 15 zł przy tankowaniu 40-49,99 litrów;
- 20 zł przy tankowaniu powyżej 50 litrów.
Produkty nieobjęte rabatem. Orlen unika promocji używek
Trzeba pamiętać, że trwająca promocja nie obejmuje wszystkich produktów dostępnych na stacjach Orlen. Z rabatów wyłączone są przede wszystkim alkohol, papierosy i e-papierosy. W praktyce oznacza to, że przy zakupie wyłączonych produktów rabat nie przysługuje ani w wersji papierowej, ani w aplikacji. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie promocji wyrobów szkodliwych dla zdrowia
Promocja dotyczy także śniadań na stacjach Orlen
Na stacjach Orlen dostępne są także inne promocje. Od 29 sierpnia do końca września obowiązuje promocja śniadaniowa. Dzięki niej każda kawa lub inny gorący napój o pojemności 210 ml w godzinach 4:00-11:30 kosztuje tylko 5 zł, pod warunkiem jednoczesnego zakupu kanapki lub zestawu śniadaniowego w tej samej transakcji.