Zakończenie wakacji nie musi oznaczać końca promocji na stacjach paliw. Orlen poinformował, że z uwagi na popularność letnich obniżek, kierowcy nadal będą mogli tankować taniej - tym razem przez cały wrzesień. Oczywiście, podobnie jak w poprzednich edycjach, skorzystanie z promocji będzie wymagało spełnienia kilku warunków.

Wakacyjna promocja po raz kolejny okazała się ogromnym sukcesem. W tym roku liczba wykorzystanych kuponów w ramach kampanii "Epickie weekendy" była wyższa o prawie 20 proc. niż w roku ubiegłym, a jej popularność przerosła nasze oczekiwania. Dlatego postanowiliśmy nie czekać rok na kolejną edycję, ale wystartować z nową akcją już od 1 września

Tańsze paliwo we wrześniu. Zasady promocji

Promocja wrześniowa obowiązuje w dniach od 1 do 30 września. Wszyscy kierowcy posiadający aplikację Orlen Vitay mogą w tym czasie korzystać bez limitu z kuponu rabatowego przeznaczonego do wielokrotnego użytku. Aby rabat został naliczony, konieczne będzie aktywowanie kuponu przed płatnością.

Warunkiem udziału w promocji jest tankowanie paliw Efecta lub Verva - benzyny bądź oleju napędowego - a także dokonanie dowolnego zakupu z oferty pozapaliwowej. Ostateczna wartość rabatu zależy od objętości zatankowanego paliwa:

10 zł przy tankowaniu 30-39,99 litrów;

15 zł przy tankowaniu 40-49,99 litrów;

20 zł przy tankowaniu powyżej 50 litrów.

Produkty nieobjęte rabatem. Orlen unika promocji używek

Trzeba pamiętać, że trwająca promocja nie obejmuje wszystkich produktów dostępnych na stacjach Orlen. Z rabatów wyłączone są przede wszystkim alkohol, papierosy i e-papierosy. W praktyce oznacza to, że przy zakupie wyłączonych produktów rabat nie przysługuje ani w wersji papierowej, ani w aplikacji. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie promocji wyrobów szkodliwych dla zdrowia

Promocja dotyczy także śniadań na stacjach Orlen

Na stacjach Orlen dostępne są także inne promocje. Od 29 sierpnia do końca września obowiązuje promocja śniadaniowa. Dzięki niej każda kawa lub inny gorący napój o pojemności 210 ml w godzinach 4:00-11:30 kosztuje tylko 5 zł, pod warunkiem jednoczesnego zakupu kanapki lub zestawu śniadaniowego w tej samej transakcji.

Nowy Volkswagen T-Roc przebija poprzednika pod każdym względem. Ale jednego zabrakło Maciej Olesiuk INTERIA.PL