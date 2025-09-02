Urządzeniem za 800 zł hakują nowe auta. Niebezpieczny trend

Problem dotyczy nie tylko starszych modeli. Zagrożone są samochody produkowane do 2025 roku, w tym te dopiero zjeżdżające z taśm produkcyjnych. Przestępcy w USA już masowo wykorzystują tę metodę, a trend rozprzestrzenia się na Europę.

Jak działa hakowanie aut przez Flipper Zero?

Flipper Zero to wielofunkcyjne narzędzie do testowania zabezpieczeń, które potrafi emulować sygnały RFID, NFC, podczerwieni i częstotliwości radiowych. Sam sprzęt kosztuje około 800 złotych i jest legalnie dostępny w sprzedaży. Przestępcy instalują na nim zmodyfikowane oprogramowanie, takie jak firmware "Unleashed", które przekształca urządzenie w uniwersalny klucz samochodowy. Program potrafi przechwycić i skopiować sygnał z oryginalnego kluczyka lub wygenerować kod dostępu omijający zabezpieczenia.

Według raportu 404 Media, twórca oprogramowania o pseudonimie Daniel sprzedaje swoją modyfikację za 2,5-4,3 złotych w zależności od wersji. Twierdzi, że jego klientami są głównie warsztaty i serwisy kluczy, ale przyznaje, że nie kontroluje, do czego używają jego produktu.

Które marki samochodów są najbardziej zagrożone?

Lista podatnych marek jest długa i obejmuje praktycznie wszystkich głównych producentów. Ford, Honda, Hyundai, Kia, Subaru i Volkswagen znajdują się wśród najbardziej narażonych na atak. Problem dotyczy modeli wyposażonych w bezkluczykowy dostęp oparty na prostej technologii RFID.

Szczególnie podatne są systemy, które nie używają szyfrowania rolling code - dynamicznego kodu zmienianego przy każdym użyciu. Starsze wersje systemów bezkluczykowych często polegają na statycznych kodach, które Flipper Zero może łatwo skopiować i odtworzyć. Haker Daniel w rozmowie z dziennikarzami opisuje swoją metodę jako tworzenie "cyfrowej kopii cienia" oryginalnego kluczyka. W większości przypadków pozwala to otworzyć samochód, ale nie uruchomić silnika - immobilizer pozostaje aktywny.

W USA odnotowano przypadki, gdzie przestępcy otwierali dziesiątki aut na parkingach, kradnąc pozostawione wewnątrz przedmioty. Nie kradną samych pojazdów, bo uruchomienie silnika wymaga pokonania dodatkowych zabezpieczeń, ale straty i tak są znaczne.

Niektórzy hakerzy idą dalej i sprzedają "usługi otwierania" przez internet. Za 200-500 złotych oferują zdalne otwarcie konkretnego modelu auta, wysyłając gotowy kod do wgrania na Flippera Zero.

Producenci pracują nad aktualizacjami oprogramowania, które mają załatać luki w zabezpieczeniach. Problem w tym, że miliony aut już jeżdżących po drogach nie otrzymają aktualizacji - wymagałoby to wymiany całego systemu dostępu.

Nowe modele otrzymują ulepszone systemy z szyfrowaniem AES i uwierzytelnianiem dwukierunkowym. Kluczyk i samochód wymieniają zaszyfrowane komunikaty, które są praktycznie niemożliwe do skopiowania przez Flippera Zero.

Jak zabezpieczyć swój samochód przed hakowaniem?

Najprostszą metodą jest przechowywanie kluczyków w specjalnych etui blokujących sygnały RFID. Takie etui kosztuje 20-50 złotych i skutecznie uniemożliwia przechwycenie sygnału. W ustawieniach niektórych aut można wyłączyć funkcję bezkluczykowego dostępu i używać tradycyjnego przycisku na pilocie.

To mniej wygodne, ale znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie. Warto zainstalować dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne - blokadę kierownicy lub pedałów. Przestępcy szukają łatwych celów, a widok dodatkowych zabezpieczeń często ich odstrasza.

