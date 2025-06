Osoby decydujące się na zakup hulajnogi elektrycznej, powinny wziąć pod uwagę również to, w jaki sposób takie urządzenia definiuje prawo. Okazuje się, że szczegółowo opisuje ono wymogi techniczne, w których powinny mieścić się tego typu urządzenia. Przypadki wymykające się tym regułom, nie umykają oczom funkcjonariuszy. Udowadnia to przypadek niedawnej kontroli drogowej w powiecie kaliskim.

Poruszał się o wiele za szybko na hulajnodze. Dostał dwa mandaty

Podczas prowadzonej kontroli drogowej w miejscowości Kolonia Skarszewek, policjanci dostrzegli nietypowego uczestnika ruchu. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się być w porządku. Kierujący hulajnogą poruszał się po drodze dla rowerów, a zatem korzystał z prawidłowej dla tego rodzaju pojazdów infrastruktury. Problem pojawił się w momencie, gdy funkcjonariusze użyli miernika prędkości, aby sprawdzić, czy kierujący stosuje się do obowiązującego prawa również w tym zakresie.

Wykonany pomiar pokazał wynik 57 km/h, co o 37 km/h przekraczało dozwoloną prędkość jazdy na hulajnodze elektrycznej. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 800 zł za przekroczenie dozwolonej prędkości. Dodatkowo, policjanci zauważyli, że jego pojazd nie spełniał warunków technicznych dla tego typu pojazdów, za co kierujący otrzymał dodatkowych 200 zł mandatu. Sumaryczna kara, którą mieszkaniec Kalisza będzie musiał zapłacić to 1000 zł.

Co to hulajnoga elektryczna?

Hulajnoga elektryczna zgodnie z obowiązującym prawem, powinna spełniać konkretną definicję. Jak mówi art. 2 pkt. 47b. ustawy Prawo o ruchu drogowym; hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na pojeździe.

W dodatku zgodnie z art. 19 pkt 6. 4) tej samej ustawy, maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego wynosi 20 km/h. Jakiekolwiek odstępstwo od tych uregulowań, w tym jazda z prędkością powyżej 20 km/h, może wiązać się z konsekwencjami prawnymi dla kierującego. W niektórych przypadkach policja może uznać takie pojazdy za motorower, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

Kto i gdzie może jeździć hulajnogą elektryczną?

W Polsce minimalny wiek użytkownika hulajnogi wynosi 10 lat, choć osoby młodsze mogą poruszać się pod okiem dorosłych osób na hulajnogach, ale tylko w strefie zamieszkania. Osoby w wieku od 10 do 18 lat, aby móc legalnie jeździć po chodnikach, drogach rowerowych i drogach publicznych, muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub prawo jazdy w kat. AM, A1, B1 lub T. Po ukończeniu 18 roku życia żadne ze wspomnianych uprawnień nie są wymagane.

Kierujący hulajnogą ma obowiązek w pierwszej kolejności wybierać drogi rowerowe, po których może poruszać się z maksymalną prędkością do 20 km/h. Dalej, może wybierać również drogi publiczne, ale pod warunkiem, że w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej i panuje na nich ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wówczas może się po nich poruszać legalnie z maksymalną prędkością do 20 km/h. Na samym końcu, może wybrać chodnik dostosowując na nim prędkość do prędkości pieszych.

Surowe kary za jazdę na hulajnodze

Obserwując konsekwencje, jakie dotknęły innych kierujących hulajnogami w Polsce, można odnieść wrażenie, że mieszkaniec Kalisza, został potraktowany ulgowo. Miesiąc temu zielonogórska policja nałożyła na kierującego hulajnogą, która nie spełniała wymogów żadnego z pojazdów dopuszczonych do ruchu, mandat w wysokości 2500 zł. Pojazd brał udział w kolizji drogowej, którą spowodował kierujący samochodem. Policjanci dopatrzyli się, że hulajnoga z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne, bardziej wpisuje się w definicję motoroweru, a motorowery w polskim prawie podlegają surowszym regulacjom.

