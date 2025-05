Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną?

Warto wiedzieć, że minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej w Polsce to 10 lat. Osoby do 18 roku życia mogą poruszać się takimi pojazdami pod warunkiem, że posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy w jednej z wymienionych kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby powyżej 18 roku życia nie muszą posiadać żadnych uprawnień.

Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną? 123 rf 123RF/PICSEL

Przepisy wskazują również, gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną. Użytkownik takiego pojazdu ma do wyboru korzystanie ze ścieżki rowerowej z prędkością do 20 km/h lub chodnika, dostosowując prędkość do pieszych. Można też poruszać się po jezdni, jeśli żaden z wcześniejszych elementów infrastruktury jest niedostępny, o ile obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jeden dodatek może zmienić hulajnogę w motorower

Przed zakupem hulajnogi elektrycznej warto się upewnić, że kupowane urządzenie faktycznie jest hulajnogą elektryczną. Bardzo łatwo sprawić, że tego rodzaju pojazd zamieni się w motorower, co nakłada na posiadacza i kierującego szereg różnych obowiązków prawnych.

Hulajnoga elektryczna ma swoją definicję w polskim prawie i zgodnie z nią jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia, pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się tylko i wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Dodanie siodełka do hulajnogi elektrycznej może zamienić ją w motorower. 123 rf 123RF/PICSEL

Niepozorna zmiana w jej konstrukcji taka, jak dodanie siodełka może spowodować, że hulajnoga w sensie prawnym zamieni się w motorower. Podobnie dzieje się w przypadku modyfikacji zwiększających prędkość do ponad 20 km/h lub fabrycznej możliwości jazdy powyżej 20 km/h. W definicji hulajnogi nie ma określonej maksymalnej mocy silnika, lecz jeśli moc zainstalowanego napędu przekracza 4 kW, to pojazd wykracza nawet poza definicje motoroweru.

Co to motorower i kto może nim jeździć?

Kierujący motorowerami mają konkretne obowiązki i ograniczenia określone w polskim prawie. Przede wszystkim są oni zobowiązani do zarejestrowania swojego pojazdu i wykupienia ubezpieczenia OC. Motorowery są pojazdami dwu lub trójkołowymi, posiadającymi silnik spalinowy o maksymalnej pojemności 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy do 4 kW. Maksymalna prędkość takiego pojazdu konstrukcyjnie musi być ograniczona do 45 km/h.

Kierujący motorowerami, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, mogą legalnie prowadzić motorower bez koniecznych uprawnień. Osoby młodsze muszą posiadać co najmniej prawo jazdy w kategorii AM. Można się o nie ubiegać po ukończeniu 14 roku życia. Motorowerem nie można poruszać się po infrastrukturze rowerowej oraz chodnikach, należy również zadbać o to, by mieć założony kask.

Rejestracja hulajnogi elektrycznej, która stała się motorowerem

Gdy hulajnoga okaże się być motorowerem, posiadacz lub użytkownik takiego sprzętu może stanąć przed dużym wyzwaniem. Sama chęć zarejestrowania takiego urządzenia nie wystarczy. Urzędnik z pewnością zapyta nie tylko o stosowne dokumenty potwierdzające własność, ale również o homologację. Motorower musi posiadać również stosowne wyposażenie takie, jak prędkościomierz oraz drogomierz, systemy hamulcowe, światła (mijania, kierunkowskazy, odblaskowe), lusterka zewnętrzne (co najmniej jedno), sygnał dźwiękowy i błotniki.

Zarejestrowanie hulajnogi elektrycznej, będącej motorowerem może być niemożliwe. 123 rf 123RF/PICSEL

Większość hulajnóg elektrycznych, które fabrycznie są przystosowane do rozwijania prędkości powyżej 20 km/h, nie jest wyposażona w elementy typowe dla wyposażenia motoroweru. To oznacza, że rejestracja takiego pojazdu w polskiej rzeczywistości prawnej może być niemożliwa. Warto o tym wiedzieć, decydując się na zakup bogato wyposażonej hulajnogi elektrycznej, której cena nierzadko potrafi dochodzić nawet do 10 tys. zł.

Mandaty za wykroczenia popełnione motorowerem

Na przestrzeni minionych miesięcy, coraz częściej dowiadujemy się o działaniach policji wobec osób poruszających się pojazdami niedopuszczonymi do ruchu. Są to właśnie hulajnogi elektryczne, które z uwagi na swoje parametry lub elementy konstrukcyjne, często wpisują się w definicję motoroweru. Nieświadome osoby mogą narobić sobie sporo kłopotów.

Policja może wystawić surowy mandat za jazdę nielegalnym motorowerem. Piotr Jędzura /Reporter East News

Zgodnie z art. 94 kodeksu wykroczeń, za prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu grozi nawet 1,5 tys. zł mandatu. W przypadku prowadzenia pojazdu bez odpowiednich uprawień konsekwencje mogą obejmować karę aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 1500 zł.

Ponadto warto pod rozwagę wziąć także kwestię poruszania się pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC, która także może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia poruszania się na motorowerze w kasku, za którego brak grozi 100 zł mandatu i 5 pkt karnych oraz kwestia jazdy po ścieżce rowerowej lub chodniku, co w przypadku motoroweru grozi mandatem 1500 zł i 8 pkt karnymi. Kierujący motorowerami, przekraczający prędkość są karani zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. W niektórych przypadkach, mogą podlegać recydywie.

Stłuczka motoroweru z fordem w Zielonej Górze Policja Policja