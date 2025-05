Na facebookwym profilu zielonogórskiej policji opisana została z pozoru prosta sytuacja. Kierujący samochodem Ford skręcając w prawo przeciął drogę dla rowerów, po której poruszał się inny uczestnik ruchu. Niestety nie zdołał on w porę wyhamować swojego pojazdu wskutek czego doszło do kolizji. Na miejsce wezwana została policja, a sprawa zwykłej stłuczki nabrała nieoczekiwanego obrotu.

Do incydentu doszło 13 maja około 10:00 na jednym z zielonogórskich skrzyżowań. Kierujący samochodem Ford wymusił pierwszeństwo na mężczyźnie poruszającym się jednośladem. Policja wezwana na miejsce, nie miała wątpliwości, że skręcając w drogę poprzeczną, powinno się zachować nieco więcej ostrożności. Kierowca Forda nie dopełnił tego obowiązku, więc został ukarany mandatem za spowodowanie kolizji.

Nie przekonało to policjantów, którzy zakwalifikowali jednoślad mężczyzny, jako motorower. A motorowery objęte są zupełnie innymi przepisami niż hulajnogi, m.in. nie mogą poruszać się po drogach rowerowych, a ich kierowcy muszą mieć kask. W tej sytuacji mężczyzna również został ukarany mandatem.

Policjanci nie mieli wątpliwości, co do błędów popełnionych przez obydwu uczestników zdarzenia. Kierowca Forda został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 10 punktami karnymi za spowodowanie kolizji. Kierujący jednośladem otrzymał z kolei mandat 2500 zł za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu (niezarejestrowanym).