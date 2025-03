Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, każdy samochód osobowy musi być wyposażony w co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie oraz lusterko wewnętrzne. Jeśli widoczność do tyłu jest ograniczona, np. przez przyczepę lub załadunek, obowiązkowe staje się również lusterko zewnętrzne po prawej stronie.

W praktyce oznacza to, że podczas kontroli drogowej policjant może nałożyć na kierowcę mandat karny w wysokości do 500 złotych. Co więcej, funkcjonariusz ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, uznając go za niesprawny technicznie.

Warto podkreślić, że ocena stanu technicznego pojazdu, w tym lusterek, należy do policjanta przeprowadzającego kontrolę. Nie istnieje sztywna lista usterek wykluczających możliwość dalszej jazdy - decydujące jest to, czy w ocenie funkcjonariusza pojazd stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Posiadanie sprawnych lusterek to jedno, ale równie ważne jest ich właściwe użytkowanie. Kierowca powinien regularnie kontrolować widok w lusterkach, szczególnie przed i w trakcie wykonywania manewrów. Należy pamiętać, że niektóre lusterka, zwłaszcza po prawej stronie, mogą zniekształcać obraz, sprawiając wrażenie, że obiekty są dalej niż w rzeczywistości (stąd angielska informacja "Objects in mirror are closer than they appear").