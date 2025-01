Parkowanie "na lusterka" to oczywiście najlepszy sposób na to, by w trakcie tego manewru bezpiecznie umieścić auto na danym miejscu parkingowym. Potrzebne jest do tego optymalne ustawienie lusterek bocznych. Niektóre z nich mają jednak dodatkową funkcję, która ułatwia parkowania, zwłaszcza równoległe przy krawężniku, gdy zachodzi wyższe ryzyko uszkodzenia obręczy. W momencie włączenia biegu wstecznego, lusterka dostosowują swoją pozycję, kierując się w dół. Zwykle, aby ta funkcja była włączona, trzeba wybrać odpowiednią pozycję w ustawieniach systemu multimedialnego lub pozostawić pokrętło do regulacji lusterek w pozycji "prawe".