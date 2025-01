Tajemnicze przyciski w aucie. Kierowcy nie wiedzą, jak działają

Z założenia wygląd poszczególnych ikonek na przyciskach powinien być taki, by nie budzić wątpliwości nawet wśród mniej doświadczonych kierowców. Rzeczywistość jest jednak, jak się okazuje, zupełnie inna. Firma Auto Trader przeprowadziła na przykład badanie, w którym zapytała ponad 1000 kierowców, co oznaczają poszczególne przyciski. Respondenci mieli problem z poprawnym wskazaniem znaczenia danego przycisku nawet w przypadku podstawowych funkcji, na przykład blokowania tylnych szyb.

Tajemnicze przyciski w aucie - przekreślona szyba

Ciekawe badanie Auto Trader pokazało, że prawie połowa kierowców nie wie, do czego służy jeden z podstawowych przycisków w ich aucie. Chodzi o blokadę szyb - ten niepozorny guzik uruchamia funkcję, która pozwala zablokować tylne szyby tak, by pasażerowie siedzący z tyłu (w domyśle - dzieci) nie miały możliwości otwarcia szyby przyciskiem.

Przycisk łatwo rozpoznać po symbolu przekreślonego okna. Najczęściej znajdziemy go tam, gdzie wszystkie przyciski do sterowania szybami, czyli w panelu na drzwiach kierowcy. Co ciekawe, wielu kierowców odkrywa istnienie tej funkcji dopiero przypadkiem - czasem po frustrującym poszukiwaniu przyczyny, dlaczego "zepsuły się" przyciski od szyb z tyłu.

Tajemnicze przyciski radioodtwarzacza - AS, PTY, AF, MEM

Kolejnym tajemniczym przyciskiem, którego znaczenia nie znają kierowcy, jest, podobnie jak w przypadku innych przycisków służących do obsługiwania radia, przycisk MEM. Służy on do automatycznego programowania stacji radiowych. Badania pokazują, że aż 77 proc. kierowców nie jest świadoma obecności tej funkcji w swoim pojeździe.

Kolejnym przyciskiem, który sprawia problem kierowcom, jest przycisk PTY umożliwiający filtrowanie stacji według preferowanych gatunków muzycznych lub rodzaju programu. Dzięki niemu można szybko znaleźć stacje nadające muzykę rockową, klasyczną czy pop, a także programy dla dzieci. Szczególnie przydatny jest dostęp do stacji emitujących lokalne informacje drogowe.

Równie praktyczna jest funkcja AF (Alternative Frequencies), dostępna w radioodbiornikach wyposażonych w system RDS. Jest szczególnie przydatna podczas dłuższych podróży - automatycznie wyszukuje i przełącza się na silniejszą częstotliwość tej samej stacji, gdy sygnał słabnie. Dzięki temu możemy słuchać ulubionej rozgłośni nawet po opuszczeniu jej głównego obszaru nadawania, bez konieczności ręcznego przestrajania radia.

Strzałka w samochodzie, "P" obok kierownicy

Widoczne są także różnice w znajomości funkcji samochodu w zależności od wieku. Dla kierowców powyżej 55 roku życia problematyczna okazuje się obsługa asystenta parkowania - funkcja ta ma już kilkanaście lat, a mimo to są kierowcy, którzy nie znają znaczenia litery "P" i kierownicy umieszczonej obok. Po wciśnięciu tego przycisku auto samo potrafi "znaleźć" miejsce parkingowe i w nie wjechać.

Z kolei młodsi użytkownicy, do 24 roku życia, najczęściej nie rozpoznają przycisku recyrkulacji powietrza, który pozwala kontrolować obieg powietrza w kabinie pojazdu - zamykając go możemy oszczędzić sobie przykrych zapachów z zewnątrz czy zmniejszyć dopływ spalin do kabiny.

Driftowanie na parkingu skończył mandatem i punktami karnymi Policja Policja