Skręcając w lewo patrzysz w lusterko? Wyrok sądu rozwiewa wątpliwości

Kierujący, który skręca w lewo nie jest zobowiązany do patrzenia w lusterko, by upewnić się, czy nie jest wyprzedzany. Taki wniosek płynie z nowego wyroku Sądu Najwyższego. Ale polskie przepisy w tym zakresie trudno uznać za rozsądne, tym bardziej że stoją one w sprzeczności z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym.