Według zapisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym “pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę" a także, by “zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu".

W przypadku brudnej szyby czy braku płynu do spryskiwaczy szczególnie ważny jest ten ostatni punkt. Policjant, widząc mocno zabrudzoną szybą, może poprosić o jej wyczyszczenie za pomocą spryskiwaczy, a jeśli zbiornik jest pusty, to podstawa mandatu gotowa.

Funkcjonariusz, działając w oparciu o art. 96. Par. 5 Kodeksu wykroczeń (“Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia"), może ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 20 do 5000 zł.