Co więcej niż klasyczna linia oznacza czerwone oznakowanie?

DGT testowała to nowe oznakowanie przez ponad rok na różnych drogach krajowych, między innymi na trasie A-355 w pobliżu miasta Coín w prowincji Malaga. Na tym odcinku tylko w 2023 roku zginęło dziesięć osób, co przyczyniło się do nadania mu potocznej nazwy “droga strachu”. Wybór odcinków testowych opierał się na analizach statystycznych częstotliwości wypadków oraz zachowań kierowców.