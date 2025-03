Wojsko na autostradzie. Czy można wyprzedzać kolumnę uprzywilejowaną?

Widok pojazdów wojskowych na drogach publicznych nie należy do rzadkości, zwłaszcza w okresach wzmożonych ćwiczeń czy przegrupowań jednostek oraz, przede wszystkim, toczącego się konfliktu w Ukrainie. Potwierdzą to osoby podróżujące często autostradą A4 w okolicach Rzeszowa, gdzie znajduje się główny hub pomocy wojskowej dla ukraińskiej armii. Kierowcy “cywilni” często zastanawiają się, jak powinni zachować się wobec kolumn wojskowych - czy są one uprzywilejowane, czy można je wyprzedzać i jakie zasady obowiązują w takich sytuacjach.