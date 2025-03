Zanurzając się w temat wyprzedzania z prawej strony warto na początku przypomnieć, czym jest pas ruchu - bo to między innymi właśnie od ich liczby zależy to, czy wyprzedzanie z prawej jest możliwe czy nie. Pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni, który jest wystarczająco szeroki do poruszania się jednego rzędu pojazdów wielośladowych. Pas ruchu może być oznaczony znakami drogowymi (liniami) lub nieoznaczony.