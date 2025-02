Podstawowym warunkiem bezpiecznego wyprzedzania jest właściwa ocena sytuacji na drodze. Kierowca musi upewnić się, że ma odpowiednią widoczność oraz wystarczającą przestrzeń do wykonania manewru. Ważne jest również sprawdzenie, czy inni uczestnicy ruchu nie rozpoczęli już wyprzedzania oraz czy z przeciwnego kierunku nie nadjeżdżają pojazdy. Dopiero spełnienie tych warunków pozwala na rozpoczęcie manewru.

Przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania

Wbrew powszechnemu przekonaniu, przepisy ruchu drogowego nie przewidują żadnych wyjątków dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości podczas wyprzedzania. Oznacza to, że kierowca wykonujący ten manewr musi przestrzegać tych samych ograniczeń prędkości, co pozostali uczestnicy ruchu. Argument o zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez szybsze wykonanie manewru nie znajduje potwierdzenia w przepisach.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości podczas wyprzedzania grożą takie same sankcje jak w każdej innej sytuacji. W przypadku kontroli drogowej kierowca musi liczyć się z mandatem, którego wysokość zależy od skali przekroczenia limitu. Co więcej, tłumaczenie się koniecznością szybszego wykonania manewru może zostać zinterpretowane jako przyznanie się do błędnej oceny sytuacji drogowej, co może skutkować dodatkową karą za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym!

Jak prawidłowo wykonać manewr wyprzedzania?

Zamiast ryzykować mandat i punkty karne, warto skupić się na prawidłowym wykonaniu manewru wyprzedzania. Najważniejsze jest zachowanie odpowiedniego odstępu od wyprzedzanego pojazdu oraz płynność ruchu. Manewr należy rozpocząć po włączeniu kierunkowskazu i upewnieniu się, że jest bezpiecznie. Równie istotne jest odpowiednie zakończenie wyprzedzania poprzez powrót na pierwotny pas ruchu.

Jeśli kierowca nie może wykonać manewru wyprzedzania bez przekraczania dozwolonej prędkości, powinien zrezygnować z tego manewru i poczekać na bardziej sprzyjające warunki. Oczywiście, w sytuacji, gdy jednak okaże się, że chwilowe zwiększenie prędkości ponad limit jest na przykład jedynym sposobem na to, by uniknąć groźnej sytuacji, to należy zrobić wszystko, by uniknąć wypadku.

Zresztą zmierzenie prędkości przez policję w trakcie wyprzedzania to też trudna kwestia - jeśli mówimy o pomiarze stacjonarnym niektórzy kierowcy mogliby mieć wątpliwości, czy został on przeprowadzony prawidłowo (dwa aut poruszające się w tym samym kierunku na dwóch pasach). Tylko fotoradary stacjonarne, a nie ręczne urządzenia do mierzenia prędkości mają taką “zdolność”. Trudno też wyobrazić sobie pomiar przez radar umieszczony w nieoznakowanym radiowozie, bowiem on też musiałbym znaleźć się na pasie obok. W praktyce więc wykrywalność tego wykroczenia jest znikoma.

Mandaty za przekroczenie prędkości w 2025 roku

Jeśli jednak dojdzie do kontroli, to kierowca musi się przygotować na wysokie mandaty, szczególnie, jeśli mowa o znacznym przekroczeniu prędkości, a już w szczególności recydywie.

Oto aktualny taryfikator:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny,

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

