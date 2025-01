Kierowcy nie zwracają uwagi na właściwy kąt i lecą mandaty po kilka tysięcy zł

Jednym z takich przepisów, który zaskakuje niektórych kierowców, jest mandat za zły kąt na przejeździe kolejowym. O co chodzi? Zwykle kierowcy oczekujący na możliwość przejazdu, ruszają kiedy tylko zapory zaczną się podnosić. Ich całkowite uniesienie trochę trwa, a zwykle w takich miejscach tworzą się spore korki. Każdy chce przejechać jak najszybciej, obawiając się też, żeby zapory nie zamknęły się ponownie. Tymczasem jest to poważny błąd.

Przepisy wymagają, aby zaczekać aż unoszenie zapór się zakończy, czyli ustawione będą pod kątem 90 stopni. Nim to się stanie, nie wolno ruszać. Jest to o tyle istotne, że zdarza się, iż podnoszenie zapór zostanie przerwane i ponownie opadną, ponieważ zbliża się kolejny pociąg. Jeśli ruszymy przedwcześnie, ryzykujemy, że utkniemy na torach. Dlatego takie wykroczenie karane jest bardzo surowo - mandatem na 2000 zł.

Kolejną kwestią, o której zapominają kierowcy, jest tak zwana zasada recydywy. Oznacza ona, że jeśli w ciągu dwóch lat od popełnienia wykroczenia, dopuścimy się go ponownie, mandat będzie podwójny. Dotyczy to tylko wybranych, najpoważniejszych przewin i tak się składa, że do takich zaliczają się wykroczenia na przejazdach kolejowych. Jeśli więc zdarzyło się nam ruszyć, gdy zapory nie były ustawione pod kątem 90 stopni, to przy ponownej takiej sytuacji, zapłacimy już 4000 zł. Dotyczy to także pozostałych wykroczeń na przejazdach, wymienionych powyżej.