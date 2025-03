Chery odważnie weszło na polski rynek w połowie ubiegłego roku, kusząc bogatym wyposażeniem Omody 5 i Jaecoo 7, długim okresem gwarancji, korzystnymi warunkami serwisowania i konkurencyjną ceną. Oba modele szybko pięły się w rankingach sprzedaży, co przełożyło się na przegonienie dotychczasowego lidera - marki MG.

Wyniki sprzedaży chińskich marek w Polsce

W lutym Chery sprzedało u nas 450 egzemplarzy Jaecoo 7 i 381 egzemplarzy modelu Omoda 5. W efekcie z wynikiem 831 egzemplarzy, marki należące do Chery przegoniły MG o 15 sztuk i mamy nowego lidera. Trzeba jednak oddać MG, że doliczając wynik ze stycznia, wciąż jest na pierwszym miejscu, ze sporym zapasem (1801 vs. 1440 szt.). Polskiego importera MG może jednak martwic fakt, że w porównaniu ze styczniem zaliczył spadek sprzedaży o 17 proc., a tymczasem Jaecoo urosło o 37, a Omoda o 36 proc.

Omoda 5 w Polsce kosztuje co najmniej 115 500 zł materiały prasowe

Omoda 5 z obniżką ceny. Do zaoszczędzenia 30 proc.

Polski importer Chery może za to z niepokojem patrzeć na to, co dzieje się za południową granicą. Chiński koncern z hukiem wchodzi na czeski rynek. Rozpoczyna sprzedaż 17 marca i kusi klientów znaczną obniżką w porównaniu ze standardową ceną z cennika. Z pierwszych opisów wynika, że auta sprzedawane w Czechach będą skonfigurowane tak jak polskie: oferowane będą w wersjach Comfort i Premium, z benzynowym silnikiem 1.6 i dwusprzęgłową przekładnią.

Według opisu na oficjalnej stronie internetowej, na liście wyposażenia standardowego podstawowej wersji znajdą się m.in. podgrzewane i wentylowane przednie fotele, tapicerka ze skóry syntetycznej, dwa 12,3-calowe wyświetlacze na desce rozdzielczej, przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą, reflektory LED z automatycznym przełączaniem świateł drogowych, bezprzewodowa ładowarkę do telefonu, przyciemniane szyby i 18-calowe obręcze z lekkich stopów. Nie zabrakło także szerokiego zestawu systemów wspomagających kierowcę, w tym adaptacyjnego tempomatu.

Chiński model już w wersji podstawowej imponuje bogatym wyposażeniem materiały prasowe

Tak skonfigurowany samochód w Polsce kosztuje 115 500 zł. W Czechach jego cena bazowa to 712 tysięcy koron, czyli równowartość 119 400 zł. Ale z okazji debiutu czeski importer proponuje znaczne obniżenie ceny - do 498 400 koron, czyli ok. 83,5 tys. zł. Różnica jest więc ogromna - sięga 32 tysięcy złotych. Cenę specjalną przygotowano dla pierwszych 100 egzemplarzy.

W chwili debiutu w Polsce tutejszy importer nie był taki łaskawy. Klienci mogli liczyć na pakiet powitalny obejmujący walizkę, słuchawki i ubezpieczenie za 1 zł. Niektórzy klienci chwalili się jeszcze kompletem opon zimowych. Nijak nie uzbiera się z tego jednak 30 tysięcy złotych.

Na duży rabat mogą też liczyć klienci wybierający Jaecoo 7. Według czeskiego cennika auto wyjściowo kosztuje 764 tysiące koron. Pierwsze 100 egzemplarzy wyceniono jednak na 534 800 koron, czyli równowartość 90 tys. złotych. Dla porównania - w Polsce cennik tego modelu startuje od 139 900 zł.

Dlaczego Omoda i Jaecoo w Czechach są tańsze niż w Polsce?

Czeski rynek może okazać się trudniejszy do podbicia niż polski. Czesi mają silną, lokalną Skodę, do tego produkują mnóstwo samochodów innych marek - dla niektórych „swój” jest na przykład produkujący auta w Nosovicach Hyundai. Możliwe więc, że importer stwierdził, że by zainteresować lojalnego, czeskiego klienta, trzeba postarać się bardziej niż u nas. Ale biorąc pod uwagę, że jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej możemy bez przeszkód dokonywać zakupów na terenie Wspólnoty, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 17 marca złożyć zamówienie na Omodę lub Jaecoo np. w salonie w Pradze.

