Wszystkie cztery auta powstały na wspólnej platformie MEB+ i należą do projektu "Electric Urban Car Family". Produkcja ruszy w Hiszpanii, a nowe modele mają stać się punktem zwrotnym w strategii całej grupy. Premiera w Monachium była więc nie tylko pokazem nowych samochodów, ale też sygnałem, że Europa zamierza walczyć o rynek dostępnych elektryków.

Volkswagen ID. Polo - rozwinięcie ID.2all i pierwsze elektryczny Polo

Elektryczne Polo zadebiutuje w 2026 roku jako pierwszy model Volkswagena w tej klasie cenowej. Produkcyjny egzemplarz został pokazany w lekkim kamuflażu, a niedługo później dołączy do niego usportowiona odmiana GTI.

Volkswagen ID. Polo Volkswagen AG materiały prasowe

Nowy model to rozwinięcie koncepcyjnego ID.2all, zaprezentowanego w 2023 roku. Wersja produkcyjna, czyli ID.Polo, przenosi w świat elektromobilności jedną z najbardziej rozpoznawalnych nazw w historii marki. Volkswagen potwierdził też, że na rynku pojawi się odmiana ID.Polo GTI, która ma być bezpośrednim elektrycznym odpowiednikiem legendarnego Polo GTI.

Volkswagen ID.Cross - kompaktowy SUV z platformy MEB+ i zasięgiem 420 km

Drugą nowością jest ID.Cross Concept - kompaktowy SUV o długości 4161 mm i rozstawie osi 2601 mm. Napęd na przednie koła zapewnia silnik elektryczny o mocy 211 KM, a deklarowany zasięg sięga 420 km w cyklu WLTP. Bagażnik mieści 450 litrów plus 25 litrów dodatkowego schowka z przodu. Hak o nośności 75 kg pozwala przewieźć dwa e-rowery, a maksymalna masa przyczepy to 1200 kg.

Volkswagen ID. Cross Concept Volkswagen AG materiały prasowe

We wnętrzu postawiono na klimat lounge - z rozkładanymi fotelami i naturalnymi akcentami. Nowy język stylistyczny Volkswagena "Pure Positive" sprawia, że ID.Cross wygląda przyjaźnie i nowocześnie, a zarazem nawiązuje do klasycznych modeli marki, jak Golf czy VW Bus.

ID. Cross Concept Volkswagen AG materiały prasowe

Cupra Raval - sportowy miejski elektryk z Barcelony

Cupra Raval została pokazana w kamuflażu z nadrukowaną mapą barcelońskiej dzielnicy El Raval. Produkcja ruszy w Martorell, a rynkowy debiut nastąpi w 2026 roku. Auto mierzy 4046 mm długości, ma rozstaw osi 2600 mm i bazuje na platformie MEB+.

Cupra Raval materiały prasowe

Raval od początku stawia na sportowy charakter. Podwozie obniżono o 15 mm względem standardu platformy, zawieszenie precyzyjnie dostrojono, a progresywny układ kierowniczy zwiększa zwinność. W topowej wersji VZ o mocy 226 KM znajdziemy kubełkowe fotele CUPBucket, adaptacyjne zawieszenie DCC Sport, 19-calowe felgi i elektroniczny dyferencjał VAQ.

Skoda Epiq - najtańszy elektryczny SUV w historii marki

Skoda Epiq to show car, który zapowiada najtańszego elektrycznego SUV-a marki. Auto ma 4,1 m długości, oferuje 475 litrów bagażnika i zasięg do 425 km. Produkcyjna wersja pojawi się w połowie 2026 roku, a jej cena ma być porównywalna ze spalinowym Kamiqiem.

To pierwszy model Skody w pełni korzystający z nowego języka stylistycznego Modern Solid. Minimalistyczne wnętrze kryje praktyczne rozwiązania Simply Clever, jak haczyki na torby czy schowki pod podłogą. Połączenie funkcjonalności i cyfrowych technologii ma być wizytówką nowej epoki marki.

Europa odpowiada na chińską ofensywę

Premiera czterech modeli w Monachium była jasnym sygnałem - Grupa Volkswagen wchodzi do nowego segmentu. Dzięki wspólnej platformie MEB+ i produkcji w Hiszpanii, ID.Polo, ID.Cross, Raval i Epiq mają kosztować mniej niż 25 tys. euro (ok. 105 tys. zł). To dokładnie ta półka cenowa, w której wcześniej Grupa VW nie istniała, a która może przesądzić o powodzeniu elektromobilności w Europie.

