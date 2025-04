Obawy topowych producentów samochodów spalinowych są uzasadnione. W ostatnim czasie Europa jest zalewana najróżniejszymi propozycjami z Azji, które nie tylko skutecznie konkurują, ale także realnie przejmują kolejnych klientów. Dotychczasowi liderzy nie tylko mają powody do obaw, ale przede wszystkim muszą natychmiast reagować na nieustannie spadające słupki sprzedażowe.

Nie ma czasu. Leapmotor C10 REEV trafi do salonów wcześniej

Chiński producent elektrycznych samochodów osobowych w listopadzie ubiegłego roku zapowiadał, że w połowie 2025 r. zadebiutuje model C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle). Do sprzedaży trafi jednak kilka miesięcy wcześniej, bo jak widać, kryzys na rynku pojazdów spalinowych trzeba maksymalnie szybko i efektywnie wykorzystać. To pierwszy europejski samochód marki, która częściowo jest pod skrzydłami koncernu Stellantis.

Leapmotor C10 REEV posiada silnik elektryczny i spalinowy, który nie służy do napędzania samochodu

Przechodzimy do dosyć kontrowersyjnej kwestii, która może rozwiązać główny problem pojazdów elektrycznych, czyli zasięg. Przy tylnej osi Leapmotor C10 REEV znajduje się silnik elektryczny o mocy 215 KM, który generuje maksymalny moment obrotowy wynoszący 320 Nm. Wspiera go benzynowa jednostka 1.5 o mocy 82 KM, odpowiedzialna wyłącznie za ładowanie baterii trakcyjnej o pojemności 28,4 kWh.

Chińczycy twierdzą, że ich najnowszy model dedykowany Europejczykom zużywa zaledwie 0,4l paliwa na 100 km, co budzi wątpliwości. Już pierwsze testy pokazały, że osiągnięcie takich wartości jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

Zbiornik paliwa ma pojemność 50 l, przez co zmniejszył się bagażnik w stosunku do modelu elektrycznego z 435 do 400 l. W C10 REEV nie znajdziemy również przedniego frunka o pojemności 32 l.