Czterech kanadyjskich dealerów sprzedało 8653 samochody Tesli w ciągu jednego weekendu. To wyjątkowo wysoka liczba, ponieważ, jak obliczył New York Times, salony musiałyby być otwarte przez 24 godziny na dobę, a co minutę wyjeżdżałyby z nich dwa nowe auta przez trzy dni z rzędu. Kanadyjski rząd twierdzi, że mogło dojść do oszustwa i próby wyłudzenia ponad 30 mln dolarów z państwowej dotacji.