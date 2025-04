Eksperci od lat przewidywali, że autonomiczne pojazdy przewyższą ludzi pod względem bezpieczeństwa na drogach. Najnowsze dane z testów firmy Waymo to potwierdzają - po przejechaniu 50 milionów mil w trybie autonomicznym samochody te mają znacznie mniej wypadków niż pojazdy kierowane przez ludzi.

Waymo, należące do Alphabet (spółki córki Google), opublikowało raport, z którego wynika, że na danym, identycznym dystansie, ludzie powodują średnio pięciokrotnie więcej kolizji niż pojazdy autonomiczne. Różnice są jeszcze większe w przypadku poważnych wypadków, wymagających interwencji służb ratunkowych.

W analizowanym okresie Waymo zgłosiło 38 zdarzeń poważnych na tyle, by uruchomić poduszki powietrzne lub spowodować obrażenia. Spośród nich tylko jeden incydent można jednoznacznie przypisać technologii Waymo - pojazd wjechał w plastikową skrzynkę przesuwając ją na pas obok, co spowodowało upadek kierowcy skutera. W pozostałych przypadkach winę ponosili kierowcy innych pojazdów, którzy np. zajeżdżali drogę samochodom Waymo lub uderzali w nie podczas postoju na światłach.

Choć pojazdy Waymo imponują precyzją jazdy i rzadziej powodują wypadki niż ludzie, okazuje się, że mają poważne problemy z parkowaniem. W 2024 roku w samym San Francisco wystawiono im niemal 600 mandatów za nieprawidłowe postoje. Sztuczna inteligencja najwyraźniej nie radzi sobie z oceną, gdzie rzeczywiście można zostawić auto - autonomiczne taksówki blokowały chodniki, parkowały w strefach zakazu oraz zajmowały miejsca przeznaczone dla służb ratunkowych. W efekcie Waymo zapłaciło już ponad 250 tys. zł kary, a liczba wykroczeń nadal rośnie. Problemy z parkowaniem to kolejny dowód na to, że choć komputery prowadzą bezpieczniej, to nadal nie są doskonałe.