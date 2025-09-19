Większość kierowców przyjeżdża na stację, tankuje odpowiednie dla swojego silnika paliwo, płaci i odjeżdża. Nie zdają sobie sprawy, że w ciągu roku tankują różne paliwa. Oczywiście niezmiennie są to benzyna i olej napędowy, ale na przestrzeni 12 miesięcy charakteryzują się innymi parametrami. Wymiana paliwa jest regularną czynnością następującą w momencie, kiedy temperatura panująca na zewnątrz ulega zmianie. W zależności od tego, jaką porę roku mamy, możemy wlać do zbiorników paliwo letnie, zimowe lub przejściowe.

Kiedy zmiana paliwa na stacjach?

Trzeba jednak zaznaczyć, że sama aura nie jest czynnikiem regulującym termin prowadzenia stosownego paliwa. Dni, w których stacje zobligowane są do wymiany paliw, określa "Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych". Zgodnie z nim najbliższym dniem zmiany paliw będzie 1 października. Od tego dnia do 15 listopada na stacjach oferowane będzie paliwo przejściowe.

W tym czasie bowiem może dojść już do spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, a to z kolei może mieć wpływ na właściwości oleju napędowego i benzyny. W dłuższej perspektywie z kolei to może wiązać się z kosztownymi awariami układu napędowego. Kiedy panują niskie temperatury, w paliwie wytrącają się kryształki parafiny. Problem ten związany jest głównie z silnikami Diesla. Kryształki potrafią nawet zapchać filtr paliwa. Wówczas silnik nie jest odpowiednio zasilany. Oprócz tego trzeba pamiętać, że zapłon w silniku Diesla wygląda inaczej niż w jednostce benzynowej, gdzie do zapłonu mieszanki wystarczy iskra. Z kolei w silniku wysokoprężnym zapłon następuje po połączeniu wysokiej temperatury wygenerowanej przez świece żarowe i wysokiego ciśnienia tworzonego w komorze spalania w czasie sprężania. Jeśli paliwo będzie zgęstniałe, mogą pojawić się problemy z zapłonem.

Co to jest przejściowe paliwo?

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem nowe paliwo będzie charakteryzować się konkretnymi parametrami, które musi spełnić. Jeśli chodzi o olej napędowy najważniejszym parametrem jest temperatura zatkania zimnego filtra (CFPP). W przejściowym oleju napędowym będzie on niższy niż w obecnie dostępnym na stacjach oleju letnim. Dodatki zawarte w paliwie mają zapobiec wytrącaniu się parafiny, a to z kolei może prowadzić do zapychania zimnego filtra paliwa. Letni olej charakteryzuje się wartością 0 stopni Celsjusza. Z kolei ten przejściowy zapewnia prawidłową pracę jednostki przy temperaturze do -10 stopni Celsjusza, co do połowy listopada powinno być bezpiecznym poziomem. Wówczas na stacjach pojawi się paliwo zimowe.

Jeżeli zaś chodzi o benzynę po zmianie z letniej na przejściową nowy będzie parametr prężności par, który odpowiada za lotność paliwa - im jest bardziej lotna, tym łatwiej o rozruch. Szczególne znaczenie ma to właśnie przy niskich temperaturach. Obecnie wartość ta mieści się w przedziałach 45-60 kPa. Od 1 października będzie to 45-90 kPa.

Do kiedy przejściowe paliwo?

Jak wspomnieliśmy, przejściowe paliwo pojawi się na stacjach 1 października, jeżeli jednak chodzi o to, jak długo będzie dostępne, wszystko zależy od tego, o jakie paliwo chodzi. Przejściowy olej napędowy będzie dostępny do 15 listopada, z kolei przejściowa benzyna do 31 października.

