Spis treści: Zakaz jazdy ciężarówek 1 listopada - w jakich godzinach? Zakaz ruchu ciężarówek 1 listopada - kogo dotyczy, a kogo nie? Kary za złamanie zakazu ruchu ciężarówek Wszystkich Świętych 2025 - długi weekend i wzmożony ruch

Zakaz jazdy ciężarówek 1 listopada - w jakich godzinach?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 31 lipca 2007 roku, w dni ustawowo wolne od pracy ciężarówki nie mogą poruszać się po drogach publicznych w godzinach 8:00-22:00. Zakaz dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyjątkiem tych wykonujących określone przewozy specjalne.

W 2025 roku Wszystkich Świętych przypada w sobotę, dlatego ograniczenie w ruchu obowiązuje przez cały dzień od godz. 8:00 do 22:00.

Dzień wcześniej, czyli 31 października (piątek), również wprowadzono zakaz w godzinach 18:00-22:00. W praktyce oznacza to, że większość transportów zostanie wstrzymana już w piątkowy wieczór, a kierowcy będą mogli wrócić na trasy dopiero po godz. 22:00 w sobotę.

Zakaz ruchu ciężarówek 1 listopada - kogo dotyczy, a kogo nie?

Przepisy obejmują większość pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton, jednak istnieją wyjątki. Na drogach mogą pojawić się samochody przewożące:

artykuły szybko psujące się, żywność i produkty medyczne,

zwierzęta żywe,

przesyłki pocztowe,

ładunki humanitarne,

sprzęt ratowniczy lub awaryjny.

Z zakazu wyłączone są również pojazdy wracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu na terytorium Polski, jeśli znajdują się nie dalej niż 50 km od granicy.

Dodatkowo ograniczenie nie dotyczy pojazdów w tranzycie, które przejeżdżają przez Polskę bez rozładunku ani załadunku towaru. W praktyce oznacza to, że mimo obowiązującego zakazu na drogach nadal można spotkać ciężarówki, których transporty mają charakter priorytetowy lub są elementem międzynarodowego przewozu.

Kary za złamanie zakazu ruchu ciężarówek

Kierowcy, którzy zignorują obowiązujący zakaz, muszą liczyć się z karami finansowymi.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym:

kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 200 do 500 zł,

zarządzającemu transportem grozi kara do 1 tys. zł,

a przewoźnikowi - nawet do 2 tys. zł.

Kontrole prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego oraz policja. W przypadku naruszenia przepisów pojazd może zostać skierowany na przymusowy postój aż do zakończenia obowiązywania zakazu. Inspektorzy zapowiadają wzmożone kontrole zwłaszcza na głównych trasach wylotowych i przygranicznych.

Wszystkich Świętych 2025 - długi weekend i wzmożony ruch

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę, dlatego pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny. W wielu firmach będzie to piątek, 31 października, co oznacza długi weekend dla części Polaków. Urzędy administracji publicznej odbiorą wolne 10 listopada, tuż przed Świętem Niepodległości.

To oznacza, że w ostatni weekend października ruch osobowy może być wyjątkowo duży. Ograniczenie ruchu ciężarówek ma więc kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i płynności jazdy w tym okresie.

Kongres Nowej Mobilności 2025. Jakie nowe auta pojawią się w Polsce? Szczepan Mroczek INTERIA.PL