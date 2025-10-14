W skrócie Co piąta niemiecka stacja paliw wykazuje poważne usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu.

Tylko 42,8 proc. stacji otrzymało ocenę bez zastrzeżeń, co jest najgorszym wynikiem od lat.

Eksperci TUV uspokajają, że stacje w Niemczech wciąż należą do najbezpieczniejszych w Europie.

Przepisy w Niemczech nakładają na właścicieli stacji benzynowych obowiązek regularnych inspekcji. Pełna kontrola techniczna odbywa się co sześć lat, ale niektóre elementy - takie jak dystrybutory paliwa, zawory czy przewody - sprawdzane są częściej, nawet co trzy lata.

Podczas przeglądu specjaliści oceniają szczelność instalacji, stan podłoża i zbiorników, a także działanie systemów bezpieczeństwa, które mają zapobiegać pożarom i skażeniu środowiska. W przypadku wykrycia usterek właściciel stacji ma obowiązek ich usunięcia w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, a w razie zagrożenia - natychmiast.

Stacje paliw w Niemczech. Co mówi raport TUV?

Niemiecki TÜV przeprowadził w 2024 roku kontrolę 5325 stacji benzynowych spośród około 14 tysięcy działających w kraju. Wyniki opublikowano w raporcie, który przedstawia aktualny stan techniczny stacji paliw, magazynów gazu i innych instalacji narażonych na ryzyko wybuchu.

Z raportu wynika, że aż 21 procent niemieckich stacji benzynowych wykazuje "poważne usterki" - to wzrost o 1,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Najczęściej wykrywane problemy to nieszczelne przewody paliwowe, uszkodzone dystrybutory, pęknięcia w powierzchniach ochronnych oraz przestarzała instalacja elektryczna.

Kolejne 36,2 procent stacji ma "drobne usterki", głównie braki w dokumentacji technicznej, nieprawidłowe oznakowanie urządzeń lub niedostateczne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Tylko 42,8 procent obiektów uzyskało ocenę "bez zastrzeżeń" - to najniższy wynik od wielu lat.

Stacje paliw z gazem w Niemczech

Oprócz klasycznych stacji paliw TUV skontrolował także ponad 3 tysiące stacji z naziemnymi zbiornikami gazu. Tutaj wyniki są nieco lepsze - 18,5 procent obiektów ma poważne usterki, a 44,5 procent oceniono jako całkowicie sprawne. Zaledwie 0,1 procent zbadanych instalacji uznano za potencjalnie niebezpieczne, co oznacza konieczność natychmiastowego wyłączenia z użytku.

Najczęstsze problemy w tego typu obiektach dotyczą korozji zbiorników, nieszczelnych zaworów i zużytych przewodów, które mogą prowadzić do wycieków gazu.

Eksperci TUV podkreślają jednak, że mimo wzrostu liczby nieprawidłowości, niemieckie stacje benzynowe nadal należą do najbezpieczniejszych w Europie. Hermann Dinkler, specjalista ds. bezpieczeństwa z TUV Verband, uspokaja: poważne incydenty związane z wyciekami paliwa czy eksplozjami są w Niemczech wyjątkową rzadkością.

Jego zdaniem wynika to z faktu, że instalacje stosowane na niemieckich stacjach paliw od dziesięcioleci oparte są na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych, a system kontroli bezpieczeństwa działa skutecznie. Regularne przeglądy i szybkie reakcje na usterki pozwalają uniknąć poważnych zagrożeń.

Dla kierowców w praktyce oznacza to konieczność zachowania ostrożności - szczególnie na starszych, rzadziej odwiedzanych stacjach. Jeśli zauważymy pęknięcia w nawierzchni, ślady wycieków, uszkodzone dystrybutory lub nietypowy zapach paliwa, warto zgłosić to obsłudze i rozważyć tankowanie w innym miejscu.

Eksperci przypominają również, że niektóre stacje - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach - mogą być eksploatowane na granicy dopuszczalnych norm, a ich właściciele odkładają inwestycje w nowe instalacje.

