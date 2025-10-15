W skrócie Pozew przeciwko Volvo Car USA został złożony po incydencie, w którym automatyczna klapa bagażnika uderzyła kobietę w głowę.

System hands-free został przypadkowo aktywowany przez psa, co doprowadziło do poważnego urazu mózgu poszkodowanej.

Funkcjonalność czujników bagażnika Volvo pozwala na otwieranie i zamykanie bez użycia rąk, ale nie zawsze rozpoznaje tylko ruch człowieka.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pozew przeciwko Volvo Car USA

Do zdarzenia doszło w październiku 2023 roku w hrabstwie Bergen w stanie New Jersey. 39-letnia Megan Kohr z Toms River twierdzi, że została uderzona w głowę automatycznie zamykającą się klapą bagażnika w SUV-ie Volvo. Jak wynika z pozwu złożonego 10 października 2025 roku w sądzie w Ocean County, system hands-free, reagujący na ruch pod zderzakiem, miał zostać przypadkowo uruchomiony przez psa należącego do właścicielki pojazdu.

Samochód należał do Volvo Car USA i był użytkowany przez pracownicę koncernu, która w dniu zdarzenia zabrała Megan Kohr na wspólną wycieczkę. Po zakończonym spacerze kobiety stały za pojazdem z otwartą klapą, gdy obok zderzaka przebiegł pies. W tym momencie zareagował czujnik systemu automatycznego zamykania, klapa zaczęła się opuszczać i uderzyła Kohr w głowę.

Uraz głowy po zadziałaniu czujnika w Volvo

Zgodnie z dokumentacją sądową, poszkodowana doznała urazu mózgu. Jak twierdzi, od dnia wypadku zmaga się z zaburzeniami równowagi, problemami z widzeniem oraz nadwrażliwością na światło. Lekarz, którego opinia została załączona do akt, wskazuje, że część obrażeń ma charakter trwały i może nie ulec pełnemu wyleczeniu.

Kohr domaga się odszkodowania obejmującego koszty leczenia, utratę dochodów oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie. W pozwie wymieniono zarówno koncern Volvo Car USA, jak i jego pracownicę - właścicielkę psa. Prawniczka poszkodowanej, Kimberly L. Gozsa z kancelarii Levinson Axelrod w Howell, odmówiła komentarza w sprawie.

Firma Volvo Car USA, z siedzibą w Mahwah w stanie New Jersey, nie udzieliła dotąd oficjalnej odpowiedzi na zarzuty.

Jak działa system automatycznego otwierania bagażnika Volvo?

System, którego działanie jest przedmiotem pozwu, stosowany jest w wielu modelach Volvo. Umożliwia otwieranie i zamykanie klapy bagażnika bez użycia rąk. Czujnik zlokalizowany pod tylnym zderzakiem reaguje na gest nogi, uruchamiając mechanizm automatycznego otwierania lub zamykania.

Technologia ta ma zwiększać wygodę użytkowania szczególnie, gdy kierowca niesie zakupy lub bagaż. W praktyce czujniki ruchu i ultradźwięki mogą jednak reagować także na inne obiekty, w tym zwierzęta. Nie wiadomo, czy w badanym przypadku doszło do awarii systemu, czy mechanizm zadziałał zgodnie z założeniami, reagując na zarejestrowany bodziec.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL