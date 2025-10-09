W skrócie W hrabstwie Miami-Dade na Florydzie rozpoczęto testy autonomicznego radiowozu policyjnego PUG Patrol Partner, który nie wymaga obecności kierowcy.

Pojazd korzysta z zaawansowanej sztucznej inteligencji i jest wyposażony m.in. w kamery 360 stopni, czujniki termowizyjne oraz możliwość uruchamiania dronów.

Projekt ma na celu sprawdzenie, czy takie rozwiązanie zwiększy skuteczność patroli, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności mieszkańców.

Inicjatorem projektu jest organizacja Policing Lab, działająca non profit, przy współpracy z Miami-Dade Sheriff's Office. Eksperyment potrwa 12 miesięcy i może zrewolucjonizować sposób, w jaki w przyszłości będą wyglądały patrole policyjne nie tylko w USA, ale i na całym świecie.

PUG Patrol Partner - sztuczna inteligencja patroluje ulice

Autonomiczny radiowóz PUG to znacznie więcej niż samojezdny pojazd. Został on wyposażony w systemy autonomii opracowane przez firmę Perrone Robotics, a także w rozbudowaną sztuczną inteligencję, która analizuje dane z kamer i czujników w czasie rzeczywistym. Radiowóz ma 360-stopniowy system kamer, czujniki termowizyjne, skanery tablic rejestracyjnych, a także możliwość startu miniaturowych dronów z pokładu pojazdu.

Co więcej, PUG ma stały dostęp do policyjnych baz danych, dzięki czemu może błyskawicznie weryfikować informacje o pojazdach, osobach czy zgłoszeniach. W praktyce oznacza to, że autonomiczny radiowóz potrafi samodzielnie reagować na niektóre zdarzenia, analizować sytuację na drodze i przekazywać dane oficerom dyżurnym.

Jak tłumaczy Marjolijn Bruggeling, szefowa Policing Lab, "Ten program daje funkcjonariuszom inteligentnego partnera - nie zastępuje policjantów, ale odciąża ich od rutynowych zadań. Dzięki temu mogą oni skupić się na działaniach wymagających empatii, doświadczenia i ludzkiego osądu."

Jak działa autonomiczny radiowóz w praktyce?

W pierwszym roku testów PUG Patrol Partner został przydzielony do wydziału zajmującego się kontaktami ze społecznością lokalną. Jego głównym zadaniem nie jest ściganie przestępców, lecz patrolowanie ulic podczas wydarzeń publicznych - koncertów czy innych imprez masowych.

Na pokładzie PUG-a znajduje się interaktywne urządzenie z ekranem dotykowym, dzięki któremu mieszkańcy mogą przekazywać opinie i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w danej dzielnicy. Zebrane dane trafiają bezpośrednio do lokalnej komendy, gdzie analizuje je zespół ds. kontaktu z obywatelami.

PUG Patrol Partner – sztuczna inteligencja patroluje ulice. Policing Lab materiał zewnętrzny

Policja zapewnia, że system został zaprojektowany z pełnym poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony prywatności. Dane z kamer są przechowywane w sposób zaszyfrowany, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni funkcjonariusze.

Dwunastomiesięczny pilotaż ma pokazać, czy autonomiczny radiowóz rzeczywiście sprawdza się w codziennej służbie. Zespół Policing Lab zamierza szczegółowo ocenić czy PUG poprawia czas reakcji policji i czy jego obecność działa odstraszająco na potencjalnych sprawców przestępstw.

Jeśli testy zakończą się sukcesem, podobne pojazdy mogą pojawić się także w innych stanach USA. Już teraz zainteresowanie wyraziły służby z Teksasu i Kalifornii.

