Radiowóz bez policjantów. W USA ulice patroluje AI
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto testy pierwszego w historii autonomicznego radiowozu policyjnego, który nie potrzebuje kierowcy ani załogi. Pojazd o nazwie PUG Patrol Partner (Police Unmanned Ground Vehicle) rozpoczął służbę w hrabstwie Miami-Dade na Florydzie. To część pilotażowego programu, który ma sprawdzić, czy sztuczna inteligencja może realnie wspierać - a może nawet częściowo zastąpić - funkcjonariuszy w codziennej pracy.
W skrócie
- W hrabstwie Miami-Dade na Florydzie rozpoczęto testy autonomicznego radiowozu policyjnego PUG Patrol Partner, który nie wymaga obecności kierowcy.
- Pojazd korzysta z zaawansowanej sztucznej inteligencji i jest wyposażony m.in. w kamery 360 stopni, czujniki termowizyjne oraz możliwość uruchamiania dronów.
- Projekt ma na celu sprawdzenie, czy takie rozwiązanie zwiększy skuteczność patroli, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności mieszkańców.
Inicjatorem projektu jest organizacja Policing Lab, działająca non profit, przy współpracy z Miami-Dade Sheriff's Office. Eksperyment potrwa 12 miesięcy i może zrewolucjonizować sposób, w jaki w przyszłości będą wyglądały patrole policyjne nie tylko w USA, ale i na całym świecie.
PUG Patrol Partner - sztuczna inteligencja patroluje ulice
Autonomiczny radiowóz PUG to znacznie więcej niż samojezdny pojazd. Został on wyposażony w systemy autonomii opracowane przez firmę Perrone Robotics, a także w rozbudowaną sztuczną inteligencję, która analizuje dane z kamer i czujników w czasie rzeczywistym. Radiowóz ma 360-stopniowy system kamer, czujniki termowizyjne, skanery tablic rejestracyjnych, a także możliwość startu miniaturowych dronów z pokładu pojazdu.
Co więcej, PUG ma stały dostęp do policyjnych baz danych, dzięki czemu może błyskawicznie weryfikować informacje o pojazdach, osobach czy zgłoszeniach. W praktyce oznacza to, że autonomiczny radiowóz potrafi samodzielnie reagować na niektóre zdarzenia, analizować sytuację na drodze i przekazywać dane oficerom dyżurnym.
Jak tłumaczy Marjolijn Bruggeling, szefowa Policing Lab, "Ten program daje funkcjonariuszom inteligentnego partnera - nie zastępuje policjantów, ale odciąża ich od rutynowych zadań. Dzięki temu mogą oni skupić się na działaniach wymagających empatii, doświadczenia i ludzkiego osądu."
Jak działa autonomiczny radiowóz w praktyce?
W pierwszym roku testów PUG Patrol Partner został przydzielony do wydziału zajmującego się kontaktami ze społecznością lokalną. Jego głównym zadaniem nie jest ściganie przestępców, lecz patrolowanie ulic podczas wydarzeń publicznych - koncertów czy innych imprez masowych.
Na pokładzie PUG-a znajduje się interaktywne urządzenie z ekranem dotykowym, dzięki któremu mieszkańcy mogą przekazywać opinie i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w danej dzielnicy. Zebrane dane trafiają bezpośrednio do lokalnej komendy, gdzie analizuje je zespół ds. kontaktu z obywatelami.
Policja zapewnia, że system został zaprojektowany z pełnym poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony prywatności. Dane z kamer są przechowywane w sposób zaszyfrowany, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni funkcjonariusze.
Dwunastomiesięczny pilotaż ma pokazać, czy autonomiczny radiowóz rzeczywiście sprawdza się w codziennej służbie. Zespół Policing Lab zamierza szczegółowo ocenić czy PUG poprawia czas reakcji policji i czy jego obecność działa odstraszająco na potencjalnych sprawców przestępstw.
Jeśli testy zakończą się sukcesem, podobne pojazdy mogą pojawić się także w innych stanach USA. Już teraz zainteresowanie wyraziły służby z Teksasu i Kalifornii.