Biedronka i Lidl od dawna prowadzą rywalizację o to, która sieć oferuje produkty w lepszej cenie. Ta konkurencja dosięga również klientów zmotoryzowanych. Oba sklepy przygotowały szereg produktów w niższych niż zwykle cenach.

Jakie produkty dla kierowców w Biedronce?

Od czwartku 16 października w sklepach Biedronki kierowcy będą mogli kupić np. rejestrator jazdy z kamerą cofania w zestawie za 99 zł. Dla osób chcących zadbać o porządek w samochodzie dostępny będzie bezprzewodowy odkurzacz z trzema wymiennymi końcówkami za 69,90 zł. Z kolei za 99 zł będzie można także kupić alkomat (zakres pomiaru 0-4 promile) lub kompresor (maksymalne ciśnienie 10 barów).

Sieć przygotowała także różnego rodzaju narzędzia dla tych, którzy lubią pomajsterkować. W cenie 39,99 zł będzie można kupić m.in. zestaw do wyciągania wgnieceń (ze szpachelką do usuwania kleju czy 33 adapterami). Z kolei za 79,90 zł dostępny będzie klucz nasadowy (z 18 nasadkami) lub dynamometryczny (z trzema nasadkami).

Co więcej w wybranych sklepach oferta będzie jeszcze bardziej rozbudowana. I tak znaleźć będzie można zestaw żarówek i bezpieczników samochodowych za 29,99 zł. Także w wybranych sklepach oferowane będą różnego rodzaju uchwyty na telefon.

Co kierowcy mogą kupić w Lidlu?

Swoją ofertę przygotował także Lidl. W sklepach stacjonarnych (oraz internetowym) już od soboty 18 października kupić będzie można akumulatorowy klucz udarowy z czterema kluczami nasadowymi. Jego cena to 149 zł. Za 59,99 zł natomiast dostępny będzie zestaw kluczy nasadowych i bitów (zawierający m.in. 12 kluczy nasadowych).

Co więcej Lidl przygotował również ofertę, w ramach której cenę będzie można obniżyć dzięki kuponom w swojej aplikacji lojalnościowej - Lidl Plus. Od 20 października w internetowym sklepie sieci lubiący wykonywanie prac przy aucie samodzielnie będą mogli kupić 160-watową pompę do wymiany oleju. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji cena będzie wynosić 139 zł. Podobna oferta dotyczy także przenośnego kompresora. Dzięki kuponowi w aplikacji członkowskiej sieci klienci kupią go za 89 zł.

Sieć przygotowała również ofertę dla tych, którzy chcą zadbać o komfort w swoim samochodzie. I tak w sklepie internetowym będzie można nabyć podgrzewany pokrowiec na siedzenie. Kupon w aplikacji pozwoli na obniżenie ceny do 39,90 zł.

