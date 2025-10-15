Przypomnijmy - od 1 stycznia zmienią się limity amortyzacji czyli maksymalnej kwoty jaką przedsiębiorca może ująć w koszty uzyskania przychodu kupując nowe auto. To krytycznie ważne dla polskiego rynku, gdzie 70 proc. nabywców nowych aut stanowią klienci biznesowi.

Od 1 stycznia nowe limity amortyzacji. Przedsiębiorcy muszą uważać

Aktualnie limit amortyzacji wynosi 150 tys. zł dla aut spalinowych i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych i wodorowych.

1 stycznia, pierwszy raz w historii, na wysokość maksymalnego odpisu wpływać ma poziom emisji CO2 danego pojazdu.

Limity amortyzacji, jakie mają wejść w życie 1 stycznia, 2026 roku to:

225 tys. zł - w przypadku samochodu osobowego z napędem elektrycznym (w tym z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem),

150 tys. zł - w przypadku samochodu osobowego, którego średnia emisja CO2 wynosi mniej niż 50 g/km,

100 tys. zł - w przypadku samochodu osobowego, którego emisja CO2 jest równa lub wyższa niż 50 g/km.

Mówiąc prościej - chcąc skorzystać z dotychczasowego odpisu 150 tys. zł przedsiębiorca będzie musiał zdecydować się na samochód emitujący mniej niż 50 g CO2/km, co stanowi ekwiwalent zużycia benzyny na poziomie około 2,15 l/100 km. Takiemu wyzwaniu są dziś w stanie sprostać wyłącznie hybrydy plug-in.

Pułapka na kupujących. Euro 6e-bis zmienia reguły gry

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że zmiany w przepisach podatkowych zbiegają się w czasie ze zmianami w sposobie homologacji pojazdów. Od 1 stycznia 2026 wszystkie nowo rejestrowane na terenie Unii Europejskiej auta muszą być homologowane według normy Euro 6e-bis. Ta obowiązuje już od 1 stycznia 2025 roku, ale do tej pory obejmowała jedynie "nowe typy" aut czyli te, które dopiero wchodziły na europejski rynek.

Norma Euro 6e-bis, zmieniła sposób certyfikowania hybryd plug-in. Symulowany dystans, w ramach którego obliczane jest średnie zużycie paliwa, wydłużony został z 800 do aż 2200 km. Sama ta zmiana spowodowała blisko 2.5 krotne zwiększeniem wyniku pomiaru emisji CO2 przez hybrydy plug-in.

I tutaj właśnie pojawia się problem, bo na rynku mamy obecnie hybrydy plug-in homologowane "po staremu", jak i według nowych przepisów odpowiadającym wymogom Euro 6e-bis.

To oznacza, że zamawiając dziś do produkcji hybrydę plug-in, bazując na aktualnych katalogach, kupujący muszą uważać, by w chwili rejestracji po 1 stycznia nie okazało się, że nie będą mogli korzystać z wyższego limitu odpisu podatkowego.

Które ze sprzedawanych dziś nowych hybryd homologowanych zgodnie z wytycznymi Euro 6e-bis spełniają wymogi emisji stawiane przez Ministerstwo Finansów?

Lista hybryd plug-in, którymi "przechytrzysz" fiskusa

Ciekawe zestawienie takich pojazdów przygotował właśnie Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar. Niestety - lista ma póki co bardzo wstępny charakter - bo w dużej mierze bazuje na dacie homologacji samochodu. Oznacza to, że znalazły się na niej głównie modele, które - przynajmniej w odmianie plug-in - weszły na rynek po 1 stycznia 2025 roku.

Mimo tego, przed decyzją o zamówieniu samochodu warto zerknąć na strony Samaru i sprawdzić dane dotyczące konkretnego modelu.

Aktualnie lista Samaru liczy 36 pozycji i znajdziemy na niej auta 9 marek:

Audi (Q3, A5, A6), BMW (seria 5), Chery (Tiggo 9), Cupra (Leon, Formentor, Terramar), Jaecoo (Jaecoo 7), Mercedes (GLC, GLC coupe, klasa C), Omoda (Omoda 9), Seat (Leon), Skoda (Superb).

Co istotne w zestawieniu nie znalazły się jeszcze modele hegemonów polskiego rynku - Toyoty i Volkswagena. Modele z obecnej oferty w większości homologowane były jeszcze przed 1 stycznia 2025 roku i przechodzą właśnie nowe badania według wytycznych Euro 6e-bis.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że większość popularnych modeli Toyoty i Volkswagena mieści się w limicie 50 gramów CO2/km, ale jeżeli planujemy zakup w najbliższych miesiącach i rejestracja pojazdu może nastąpić po 1 stycznia 2026 roku, przed zamówieniem konkretnego auta warto zapytać sprzedawcy o nowe dane homologacyjne.

Pytanie o nowe dane homologacyjne jest też krytycznie istotne zwłaszcza w przypadku zamawianych do produkcji aut segmentu premium. W ich przypadku, nawet jeśli model teoretycznie mieści się w limicie, dodatkowe elementy wyposażenia mogą wywindować emisję powyżej dopuszczalnego przez fiskus progu.

