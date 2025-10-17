Kierowcom zostało mniej niż 10 dni. Potem nawet 1300 zł kary
Choć dla wielu Polaków abonament RTV wydaje się jedynie irytującym reliktem przeszłości, warto pamiętać, że obowiązek jego opłacania wciąż jest aktualny. Uchylanie się od opłaty wiąże się z konsekwencjami prawnymi, a kary finansowe mogą być bardzo dotkliwe. Opłata ta naliczana jest każdemu, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, a co istotne - dotyczy również właścicieli samochodów wyposażonych w radio.
W skrócie
- Abonament RTV dotyczy każdego właściciela radia lub telewizora, również w samochodzie, a nieopłacanie go grozi wysokimi karami finansowymi.
- Stawki abonamentu na 2025 rok wynoszą odpowiednio 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor miesięcznie, z możliwością zniżek przy płatności z góry.
- Z obowiązku opłat zwolnione są m.in. osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne oraz pobierające określone świadczenia.
Abonament RTV to kwestia, która regularnie powraca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w okresie wzmożonych kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Warto pamiętać, że obowiązek uiszczania tej opłaty dotyczy nie tylko domowych odbiorników radiowych i telewizyjnych, lecz również urządzeń zainstalowanych w samochodach. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności, a za ich naruszenie grozi wysoka kara finansowa.
Abonament RTV. Ile trzeba zapłacić w 2025 roku?
W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie radioodbiornika wynosi 8,70 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radiowo-telewizyjnego należy zapłacić 27,30 zł miesięcznie. Płatności należy dokonywać do 25. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że w październiku termin ten przypada za mniej niż 10 dni. Choć czasu na uregulowanie należności pozostało niewiele, warto pamiętać, że abonament RTV można opłacić również z góry - za kwartał lub nawet cały rok - korzystając przy tym z przysługujących zniżek.
W takim przypadku dla posiadaczy radia stawki wynoszą 33,80 zł za trzy miesiące i 94 zł za dwanaście miesięcy, natomiast dla telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego: 78,70 zł kwartalnie oraz 294,90 zł rocznie.
Jaka kara za nieopłacony abonament RTV?
Osoby, które nie opłacają abonamentu RTV, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Kara za uchylanie się od obowiązku wynosi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki - w przypadku radioodbiornika to 261 zł, a w przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radio-telewizyjnego aż 819 zł. Do nałożonej sankcji doliczane są również zaległe opłaty za cały okres, w którym abonament nie był regulowany. Kontrole w tym zakresie przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają prawo dochodzić należności nawet do pięciu lat wstecz.
To jednak nie koniec. W przypadku długotrwałego unikania płatności kara za samo posiadanie radioodbiornika może sięgnąć nawet 1305 zł. Obowiązek ten dotyczy również kierowców - jeśli radio znajduje się w samochodzie, a jego właściciel nie opłaca abonamentu, Poczta Polska ma prawo ustalić, od kiedy pojazd znajduje się w jego posiadaniu, i naliczyć zaległe należności wraz z karą za okres nawet ostatnich pięciu lat.
Kto musi płacić abonament RTV?
Warto brać pod uwagę, że obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, niezależnie od sposobu jego użytkowania. Przykładowo - posiadanie telewizora w domu oznacza konieczność uiszczania opłat, nawet jeśli korzysta się wyłącznie z platform streamingowych. Analogicznie, radio w samochodzie - nawet wykorzystywane wyłącznie do odtwarzania muzyki z telefonu - również podlega obowiązkowi opłaty abonamentowej.
Na szczęście jest też dobra wiadomość - osoby fizyczne nie muszą płacić abonamentu RTV za każde urządzenie osobno. Opłata dotyczy jedynie rodzaju odbiornika, a nie ich liczby. Oznacza to, że mając w domu dwa telewizory i trzy radia, zapłacimy tylko jeden abonament - za telewizor i radio. Jeśli posiadamy wyłącznie radioodbiornik, płacimy tylko za radio. Do tej puli wlicza się także radio znajdujące się w samochodzie.
Nieco inne zasady obowiązują przedsiębiorców. W przypadku firm opłata abonamentowa naliczana jest osobno za każdy odbiornik - zarówno w biurze, jak i w samochodach służbowych. Oznacza to, że jeśli w siedzibie znajduje się kilka telewizorów, należy zapłacić wielokrotność stawki abonamentowej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku floty pojazdów - każde auto wyposażone w radio wymaga osobnej opłaty. W odróżnieniu od osób prywatnych, dla firm liczba urządzeń ma tu kluczowe znaczenie.
Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?
Jednocześnie ustawodawca przewidział również szereg wyjątków od obowiązku płacenia abonamentu RTV. Ze zwolnienia mogą korzystać:
- osoby powyżej 75. roku życia,
- osoby po 60. roku życia, które pobierają emeryturę niższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia,
- osoby z pierwszą grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy,
- osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym niesłyszące i niewidome (o ostrości wzroku poniżej 15%),
- osoby bezrobotne,
- inwalidzi wojenni, wojskowi oraz ich rodziny,
- osoby pobierające świadczenia pieniężne, takie jak zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny czy inne formy pomocy społecznej.