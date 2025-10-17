W skrócie Abonament RTV dotyczy każdego właściciela radia lub telewizora, również w samochodzie, a nieopłacanie go grozi wysokimi karami finansowymi.

Stawki abonamentu na 2025 rok wynoszą odpowiednio 8,70 zł za radio i 27,30 zł za telewizor miesięcznie, z możliwością zniżek przy płatności z góry.

Z obowiązku opłat zwolnione są m.in. osoby starsze, niepełnosprawne, bezrobotne oraz pobierające określone świadczenia.

Abonament RTV to kwestia, która regularnie powraca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w okresie wzmożonych kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Warto pamiętać, że obowiązek uiszczania tej opłaty dotyczy nie tylko domowych odbiorników radiowych i telewizyjnych, lecz również urządzeń zainstalowanych w samochodach. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności, a za ich naruszenie grozi wysoka kara finansowa.

Abonament RTV. Ile trzeba zapłacić w 2025 roku?

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie radioodbiornika wynosi 8,70 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radiowo-telewizyjnego należy zapłacić 27,30 zł miesięcznie. Płatności należy dokonywać do 25. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że w październiku termin ten przypada za mniej niż 10 dni. Choć czasu na uregulowanie należności pozostało niewiele, warto pamiętać, że abonament RTV można opłacić również z góry - za kwartał lub nawet cały rok - korzystając przy tym z przysługujących zniżek.

W takim przypadku dla posiadaczy radia stawki wynoszą 33,80 zł za trzy miesiące i 94 zł za dwanaście miesięcy, natomiast dla telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego: 78,70 zł kwartalnie oraz 294,90 zł rocznie.

Jaka kara za nieopłacony abonament RTV?

Osoby, które nie opłacają abonamentu RTV, muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Kara za uchylanie się od obowiązku wynosi równowartość 30-krotności miesięcznej stawki - w przypadku radioodbiornika to 261 zł, a w przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radio-telewizyjnego aż 819 zł. Do nałożonej sankcji doliczane są również zaległe opłaty za cały okres, w którym abonament nie był regulowany. Kontrole w tym zakresie przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają prawo dochodzić należności nawet do pięciu lat wstecz.

To jednak nie koniec. W przypadku długotrwałego unikania płatności kara za samo posiadanie radioodbiornika może sięgnąć nawet 1305 zł. Obowiązek ten dotyczy również kierowców - jeśli radio znajduje się w samochodzie, a jego właściciel nie opłaca abonamentu, Poczta Polska ma prawo ustalić, od kiedy pojazd znajduje się w jego posiadaniu, i naliczyć zaległe należności wraz z karą za okres nawet ostatnich pięciu lat.

Za kontrolę płacenia abonamentu RTV odpowiadają pracownicy Poczty Polskiej 123RF/PICSEL

Kto musi płacić abonament RTV?

Warto brać pod uwagę, że obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, niezależnie od sposobu jego użytkowania. Przykładowo - posiadanie telewizora w domu oznacza konieczność uiszczania opłat, nawet jeśli korzysta się wyłącznie z platform streamingowych. Analogicznie, radio w samochodzie - nawet wykorzystywane wyłącznie do odtwarzania muzyki z telefonu - również podlega obowiązkowi opłaty abonamentowej.

Na szczęście jest też dobra wiadomość - osoby fizyczne nie muszą płacić abonamentu RTV za każde urządzenie osobno. Opłata dotyczy jedynie rodzaju odbiornika, a nie ich liczby. Oznacza to, że mając w domu dwa telewizory i trzy radia, zapłacimy tylko jeden abonament - za telewizor i radio. Jeśli posiadamy wyłącznie radioodbiornik, płacimy tylko za radio. Do tej puli wlicza się także radio znajdujące się w samochodzie.

Nieco inne zasady obowiązują przedsiębiorców. W przypadku firm opłata abonamentowa naliczana jest osobno za każdy odbiornik - zarówno w biurze, jak i w samochodach służbowych. Oznacza to, że jeśli w siedzibie znajduje się kilka telewizorów, należy zapłacić wielokrotność stawki abonamentowej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku floty pojazdów - każde auto wyposażone w radio wymaga osobnej opłaty. W odróżnieniu od osób prywatnych, dla firm liczba urządzeń ma tu kluczowe znaczenie.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Jednocześnie ustawodawca przewidział również szereg wyjątków od obowiązku płacenia abonamentu RTV. Ze zwolnienia mogą korzystać:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby po 60. roku życia, które pobierają emeryturę niższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia,

osoby z pierwszą grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy,

osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym niesłyszące i niewidome (o ostrości wzroku poniżej 15%),

osoby bezrobotne,

inwalidzi wojenni, wojskowi oraz ich rodziny,

osoby pobierające świadczenia pieniężne, takie jak zasiłek stały, zasiłek przedemerytalny czy inne formy pomocy społecznej.

