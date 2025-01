To oznacza, że w 2025 roku wciąż obowiązuje klasyczny abonament RTV, obowiązkowy dla wszystkich posiadaczy radioodbiorników i telewizorów, w tym właścicieli samochodów wyposażonych w radio.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku kwoty abonamentu pozostały na poziomie z roku poprzedniego, co jest dobrą wiadomością dla właścicieli odbiorników, bo w poprzednich latach opłata za abonament regularnie rosła.

Miesięczna opłata za użytkowanie samego radia wynosi 8,70 zł, natomiast w przypadku posiadania telewizora (niezależnie czy mamy również radio) opłata wzrasta do 27,30 zł. System premiuje osoby planujące swoje wydatki z wyprzedzeniem - można skorzystać z systemu rabatów, które są tym wyższe, im dłuższy okres opłacamy z góry. Już przy dwumiesięcznej przedpłacie otrzymujemy 3 proc. zniżki, przy trzymiesięcznej 4 proc, półrocznej 5 proc., a decydując się na opłacenie całego roku z góry, możemy zaoszczędzić 10 proc całej kwoty. Wszystkie opłaty abonamentowe należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca. To oznacza, że właścicielom aut (w tym aut firmowych) pozostało dni na uiszczenie opłaty i uniknięcie kary.

Radio w aucie firmowym i prywatnym - kiedy trzeba opłacić abonament?

Istotną kwestią, która często budzi wątpliwości wśród kierowców, jest sprawa radia samochodowego. W przypadku właścicieli prywatnych pojazdów sytuacja jest jasna i korzystna - radio w ich samochodzie jest automatycznie objęte opłatą za odbiorniki domowe. Oznacza to, że nie muszą oni wnosić dodatkowych opłat za radio w swoim prywatnym aucie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców posiadających flotę pojazdów służbowych. Firmy są zobowiązane do wnoszenia osobnych opłat za każde radio znajdujące się w samochodach firmowych, a także za każdy odbiornik telewizyjny zainstalowany w siedzibie przedsiębiorstwa.

Kary za brak abonamentu RTV w 2025 roku

System kar za unikanie płacenia abonamentu RTV jest skonstruowany w sposób mający zniechęcać do ignorowania tego obowiązku. Podstawowa kara wynosi 30-krotność miesięcznej stawki abonamentowej. W praktyce oznacza to, że za niezarejestrowane radio trzeba zapłacić 261 zł, a za telewizor aż 819 zł. Jednak to nie wszystko - Poczta Polska, która jest instytucją odpowiedzialną za pobór abonamentu, ma prawo do naliczenia zaległości nawet za okres pięciu lat wstecz. W przypadku wykrycia długotrwałego uchylania się od obowiązku rejestracji i opłat, kara może sięgnąć nawet 5400 złotych za niezarejestrowane odbiorniki obu typów. Warto podkreślić, że kwota ta nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległego abonamentu.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV w 2025 roku?

Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków i zwolnień z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat - w ich przypadku zwolnienie następuje automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób zaliczonych do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz weteranów posiadających status inwalidy wojennego lub wojskowego. Dodatkowo ze zwolnienia mogą skorzystać emeryci, którzy ukończyli 60 lat, pod warunkiem, że wysokość ich świadczenia emerytalnego nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Pracownicy poczty ruszają na ulice - będą robić zdjęcia

Kontrolę nad prawidłowością wykonywania obowiązku rejestracji i opłacania abonamentu RTV sprawują uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Procedura kontroli jest ściśle określona - kontroler ma obowiązek okazać specjalne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych, legitymację służbową, a na żądanie osoby kontrolowanej również dowód osobisty. Mieszkańcy poddani kontroli są zobowiązani do umożliwienia jej przeprowadzenia lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie rejestracji posiadanych odbiorników. Warto wiedzieć, że kontrolerzy nie mają prawa wejść do mieszkania bez zgody jego właściciela lub domowników.

Tak wygląda kontrola mieszkań i domów, natomiast w przypadku samochodów pracownicy Poczty Polskiej mogą po prostu robić zdjęcia zaparkowanych (na przykład na parkingu firmowym) pojazdów i w ten sposób dokumentować fakt, że auto jest wyposażone w radioodbiornik. Taka fotografia jest wystarczającą podstawą do tego, by naliczyć ewentualną karę oraz opłatę abonamentową.

