Nowe przepisy drogowe. Surowsze kary za prędkość także poza terenem zabudowanym

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Za przyjęciem przepisów głosowało 241 posłów, przeciw było 28, a 174 wstrzymało się od głosu.

Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości odbierania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza terenem niezabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Na takich drogach dochodzi do największej liczby poważnych wypadków z udziałem kierowców przekraczających prędkość.

Odebranie prawa jazdy poza terenem zabudowanym. Jakie będą kary?

Nowe przepisy nie obejmują autostrad ani większości dróg ekspresowych. Kara będzie stosowana na trasach jednojezdniowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami:

pierwsze przekroczenie o ponad 50 km/h skutkuje utratą prawa jazdy na 3 miesiące,

drugie w ciągu dwóch lat na 6 miesięcy,

trzecie wykroczenie może oznaczać całkowite cofnięcie uprawnień.

Kierowca, który zostanie zatrzymany podczas prowadzenia pojazdu mimo cofnięcia uprawnień, straci możliwość ich odzyskania na okres 5 lat.

Zmiany w przepisach dla młodych kierowców

Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące osób dopiero rozpoczynających przygodę z motoryzacją. Prawo jazdy kat. B będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 17 lat i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Młody kierowca będzie jednak objęty dodatkowymi ograniczeniami. Maksymalna prędkość to 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie lub drodze ekspresowej dwujezdniowej. Nie będzie mógł wykonywać przewozu osób (np. taksówką) ani przewozić niepełnoletnich pasażerów bez obecności dorosłego, doświadczonego kierowcy.

Nowe przepisy przewidują również obowiązek noszenia kasków ochronnych przez osoby do 16. roku życia, poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego. Także tych pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym to część szerszych działań resortu infrastruktury mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

