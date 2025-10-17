5 milionów sprzedanych aut i 2 nowe modele. CHERY odkrywa kolejne karty
Polska znowu stała się centrum światowej uwagi motoryzacyjnej. Podczas wyjątkowego wydarzenia, CHERY zaprezentowało dwa nowe modele - TIGGO 4 HEV, nowoczesnego, miejskiego SUV-a oraz TIGGO 9 PHEV, luksusowego, siedmioosobowego SUV-a plug-in hybrid z napędem na cztery koła.
To nie tylko polska premiera, ale również globalny moment - CHERY świętowało eksport swojego pięciomilionowego samochodu. Zobacz, jak wyglądało to wydarzenie z bliska w naszej relacji.
Materiał promocyjny