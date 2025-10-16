Spis treści: Ile kosztuje przegląd auta? Nowe ceny od września 2025 roku Co sprawdzają na przeglądzie technicznym? Czy na badanie techniczne trzeba zabrać dowód rejestracyjny? Za te usterki diagności zatrzymują dowód rejestracyjny Nowe zasady badań technicznych i kary za spóźnienie? ITS odpowiada

Tylko właściciele nowych aut nie muszą pojawiać się na stacji kontroli pojazdów co roku. Ich obowiązuje najpierw okres trzyletni, a kolejne badanie wykonują po dwóch latach. Dopiero od trzeciego badania stosunkowo nowe pojazdy muszą przechodzić przegląd techniczny co roku. Nie dotyczy to natomiast pojazdów wyposażonych w instalację LPG, które, niezależnie od wieku, muszą pojawiać się na stacji kontroli pojazdów co rok.

Ile kosztuje przegląd auta? Nowe ceny od września 2025 roku

Przedstawiciele stacji kontroli pojazdów od lat domagali się urealnienia cen przeglądów technicznych. Te nie zmieniały się od 2004 roku. Wreszcie jednak nastąpiła korekta i tak oto od 19 września kierowcy przyjeżdżający na SKP muszą zapłacić za przegląd auta osobowego 149 zł. Stawki dla pozostałych pojazdów wynoszą:

motocykl, ciągnik rolniczy - 94 zł,

motorower - 76 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc od 3,5 t do 16 t - 234 zł,

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy o dmc powyżej 16 t - 269 zł,

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna o dmc do 3,5 t - 119 zł,

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) - dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

Jak tłumaczy ministerstwo, "urealnienie opłat za badania techniczne zostało dokonane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, począwszy od 2020 r., który został przyjęty za rok bazowy." Ceny badań mają wzrastać w oparciu o średnie wynagrodzenie liczone w IV kwartale danego roku - zatem już w 2026 roku możemy spodziewać się kolejnej podwyżki.

Co sprawdzają na przeglądzie technicznym?

W skrócie? Wszystkie najważniejsze podzespoły pojazdy - w tym układ zawieszenia, hamulcowy, wydechowy, a także oświetlenie, nadwozie (pod kątem rdzy) i stan opon. Teoretycznie kontrolowana powinna być też emisja spalin i hałasu, ale w większości przypadków, jeśli "na węch i słuch" auto nie wzbudza podejrzeń, te czynności są pomijane. Diagnosta powininen zacząć badanie od zweryfikowania numeru VIN - tego z dowodu z tym, który jest wskazany na pojeździe.

Czy na badanie techniczne trzeba zabrać dowód rejestracyjny?

To konieczne, nawet, jeśli na co dzień jazda bez dowodu rejestracyjnego jest zgodna z przepisami, bo w razie kontroli policjanci mają dostęp do elektronicznej bazy CEPiK. Co, jeśli w dowodzie rejestracyjnym brakuje już miejsca na pieczątki? Od niedawna nie trzeba go wymieniać, bo wprowadzono możliwość "aktualizowania" dowodu rejestracyjnego elektronicznie także przez diagnostów. Jeśli więc auto przejdzie przegląd, a w naszym dowodzie brak już miejsca na kolejną pieczątkę, pracownik SKP po prostu wprowadzi informację o pozytywnym przejściu badania do systemu.

Za te usterki diagności zatrzymują dowód rejestracyjny

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. Usterki stwierdzone podczas przeglądu dzielimy na trzy grupy:

usterki drobne - usterki niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;

usterki poważne - usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;

usterki niebezpieczne - usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.

Jak czytamy w akcie prawnym, do usterek drobnych zalicza się:

Nadmierne zużycie klocków hamulcowych - grubość poniżej wartości granicznej

Luz w sworzniach wahacza (bez istotnego wpływu na geometrię zawieszenia)

Uszkodzona osłona przegubu napędowego

Luzy w układzie kierowniczym (w dopuszczalnych granicach)

Przetarte pasy bezpieczeństwa (bez naruszenia struktury)

Drobne wycieki oleju z silnika lub skrzyni biegów

Z kolei usterki poważne i niebezpieczne, czyli te, za które diagnosta z pewnością zatrzyma dowód rejestracyjny (niezależnie od tego, czy tylko wirtualnie czy również fizycznie) znajdziecie poniżej. To tylko część z nich, ale wystarczy, że diagnosta znajdzie jedną usterkę, a o pozytywnym wyniku przeglądu kierowca może zapomnieć

Usterki poważne:

Pęknięta tarcza hamulcowa

Luz w łożyskach kół

Uszkodzony amortyzator (brak tłumienia)

Nieszczelność układu wydechowego (hałas, emisja spalin)

Niesprawne światła mijania lub drogowe

Zły stan przewodów hamulcowych (pęknięcia, przetarcia)

Usterki niebezpieczne:

Nadmierny luz w końcówkach drążków kierowniczych

Znaczne luzy w układzie kierowniczym (grożące utratą kontroli)

Pęknięcia w konstrukcji ramy lub zawieszenia

Nieszczelny układ hamulcowy - wyciek płynu hamulcowego

Uszkodzone (niesprawne) hamulce na jednej lub więcej osiach

Brak działania systemu ABS w pojeździe, który powinien go posiadać

Opona z widoczną siatką kordu lub z wybrzuszeniem

Niesprawne oświetlenie awaryjne i/lub kierunkowskazy

Co dalej po zatrzymaniu dowodu? Aby nie płacić za kolejne badanie techniczne, kierowca ma 14 dni na usunięcie usterek - jeśli pojawi się naprawionym autem na SKP w tym czasie, za ponowne sprawdzenie zapłaci tylko niewielką opłatę, a nie pełen koszt badania. Jeśli nie zdąży, wręcz przeciwnie.

Nowe zasady badań technicznych i kary za spóźnienie? ITS odpowiada

"Niektóre serwisy donoszą o planach nowych kar dla kierowców - czyli tych, którzy spóźnili by się na badanie techniczne. Mówi się o karach mniejszych (spóźnienie do 7/30 dni) lub większych (powyżej 30 dni)."

Jednak, jak przekazał Interii dr inż. Paweł Dziedziak z Instytutu Transportu Samochodowego, "Obecnie Ministerstwo Infrastruktury jeszcze nie udostępniło opinii publicznej projektu zmian prawnych w tej sprawie, a dywagacje o wprowadzeniu dokumentacji zdjęciowej badania technicznego, czy karach za spóźnienie opierają się na wcześniejszych projektach, które ostatecznie nie zostały uwzględnione w obecnie obowiązującym prawie. Należy pamiętać, że dokumentacja zdjęciowa podczas badania w SKP to nic nowego - wykonuje się ją w przypadku pojazdów podlegających dodatkowemu badaniu technicznemu po zmianach konstrukcyjnych lub wymianie elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, przeprowadzanemu w okręgowej stacji kontroli pojazdów, na przykład w przypadku zmiany rodzaju pojazdu z 'samochodu ciężarowego' na 'samochód osobowy,' polegającej między innymi na usunięciu tzw. kratki z pojazdu ciężarowego."

Dr inż. Dziedziak podkreśla też, że ewentualne kary - np. podwojenie opłaty w przypadku spóźnienia na okresowe badanie techniczne samochodu osobowego - i ustalenie jej na poziomie 298 zł (podwójna stawka), zgodnie z nową tabelą opłat obowiązującą od 19 września br., pomimo dotkliwości, to i tak dużo mniej niż płacą kierowcy za badanie techniczne w innych krajach Unii Europejskiej, np.na Słowacji czy w Niemczech, wykonane w terminie.

Podsumowując, na razie na zmiany w procedurze badań technicznych się nie zanosi - choć trwają też rozmowy na szczeblu unijnym, między innymi w sprawie wożenia fizycznych dowodów rejestracyjnych wewnątrz UE.

