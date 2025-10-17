Droga ekspresowa z Czech przez Polskę. Koniec S3 donikąd

Paula Lazarek

Czy wreszcie da się przejechać z Czech nad Bałtyk bez zjazdu z ekspresówki? Polska zakończyła budowę trasy S3 aż do granicy, ale po stronie czeskiej wciąż brakuje fragmentu autostrady D11. Dopiero za kilka lat oba odcinki utworzą pełne połączenie północ-południe.

Czy kierowcy wreszcie przejadą z Czech nad Bałtyk bez zatrzymywania się na granicy?
Czy kierowcy wreszcie przejadą z Czech nad Bałtyk bez zatrzymywania się na granicy?

Spis treści:

  1. Autostrada D11 połączy się z drogą ekspresową S3 w 2028 r.
  2. Problemy przy budowie autostrady D11
  3. Droga ekspresowa S3 gotowa, ale bez przejazdu do Czech

Autostrada D11 połączy się z drogą ekspresową S3 w 2028 r.

Autostrada D11, która połączy Czechy z polską drogą ekspresową S3, ma zostać ukończona do 2028 r. Inwestycja obejmuje ponad 20 km nowej trasy od Trutnova do granicy państwa w Lubawce. Jej koszt to 11,7 mld koron czeskich, czyli około 2 mld zł. To największy kontrakt autostradowy w historii Czech realizowany w formule przetargu publicznego.

Pierwszy, trzykilometrowy fragment przy granicy ma być gotowy już w 2026 r., ale pełne otwarcie całej autostrady zaplanowano dwa lata później. Wtedy kierowcy będą mogli bezpośrednio dojechać z Czech nad Bałtyk, a S3 stanie się częścią szlaku prowadzącego z północnych Włoch przez Austrię i Czechy aż do polskich portów w Świnoujściu i Szczecinie. Trasa wchodzi w skład europejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej kluczowe ośrodki handlowe i logistyczne w tej części kontynentu.

Problemy przy budowie autostrady D11

Budowa czeskiej autostrady D11 należy do najbardziej wymagających inwestycji drogowych w regionie. Trasa biegnie przez tereny górskie, gdzie występują problemy z konsolidacją nasypów i stabilnością skał. Konieczne było wykonanie dodatkowych wzmocnień, a prace ziemne komplikowały wyłomy i osuwiska.

Opóźnienia wynikają także z odwołań składanych przez konkurencyjne firmy w przetargach oraz z odkryć archeologicznych. Na jednym z odcinków natrafiono na pozostałości dawnych osad, co czasowo wstrzymało roboty. Czeski minister transportu Martin Kupka zapowiedział, że mimo tych przeszkód inwestycja zostanie zakończona najpóźniej na początku 2028 r.

Droga ekspresowa S3 gotowa, ale bez przejazdu do Czech

Po polskiej stronie S3 jest już niemal w całości ukończona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doprowadziła trasę do granicy w Lubawce w 2023 r. Ostatni otwarty odcinek między Bolkowem a Kamienną Górą liczy 16 km i uznawany jest za jedną z najbardziej malowniczych dróg w kraju.

S3 przebija się przez Sudety, dlatego na jej trasie powstało aż 69 mostów, estakad i wiaduktów oraz dwa tunele. Najdłuższy z nich o długości 2,3 km wydrążony został w masywie Gór Wałbrzyskich i jest obecnie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce. Droga kończy się jednak na węźle Lubawka, kilka kilometrów przed granicą. Dopóki nie powstanie czeska D11, kierowcy w tym miejscu muszą zjeżdżać na lokalne drogi.

