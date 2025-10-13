W skrócie Mapy Google zyskają nową funkcję integrującą sztuczną inteligencję Gemini, zastępując dotychczasowego Asystenta Google.

Nowy system pozwoli na głosową obsługę aplikacji, w tym zmianę trasy czy pytania o pogodę. Wszystko obsługiwane jest głosowo.

Dzięki lepszej obsłudze głosowej korzystanie z Map Google stanie się wygodniejsze i bezpieczniejsze dla kierowców.

Co zmieni się w Mapach Google?

Mapy Google świętowały w lutym 2025 roku dwudziestolecie swojego istnienia i dziś są jedną z najpopularniejszych aplikacji z mapami na świecie. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba za nie płacić. Bardzo dużym atutem jest również to, że Google stale rozwija swoją aplikację, by ta była jak najwygodniejsza w użytkowaniu. Teraz pojawiły się informacje wskazujące, że wkrótce działanie aplikacji w takiej formie, jaką znamy, ulegnie sporym zmianom. Google stara się od pewnego czasu zintegrować Mapy z systemem sztucznej inteligencji Gemini, zastępując w ten sposób wycofywanego systematycznie z różnych aplikacji Asystenta Google.

Mapy Google z Gemini. Jak działa?

W wersji beta już pojawiły się nowe rozwiązania - dotarł do tego portal Android Authority. W nowej wersji Google Maps Gemini aktywujemy tak jak Asystenta Google - za pośrednictwem ikony mikrofonu. Wówczas pojawi się charakterystyczny symbol Gemini. Nowe rozwiązanie w aplikacji ma reagować na prośby o zmianę trasy, by np. ominąć płatne drogi - wszystko zrobi automatycznie, bez konieczności ręcznego zatwierdzania stosownych informacji. Oprócz tego, system sztucznej inteligencji ma odpowiadać na pytania niezwiązane z samą nawigacją - będziemy mogli zapytać np. o pogodę w miejscu docelowym. Zmiana jest w związku z tym znacząca, przede wszystkim z uwagi na koniec z fizycznym akceptowaniem.

Takie rozwiązanie bez wątpienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki lepszej możliwości sterowania głosowego kierowcy nie będą musieli odwracać uwagi od drogi. Wspomniany portal zaznacza, że nowa funkcja nie została jeszcze wdrożona do Map Google w wydaniu przeznaczonym dla "zwykłych" użytkowników. Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce zostanie wprowadzona.

Czym jest Gemini?

Gemini jest systemem sztucznej inteligencji opracowanym przez Google i wprowadzonym w 2023 roku (początkowa nazwa programu to Bard). System wykorzystuje informacje dostępne w wyszukiwarce Google, by odpowiedzieć na zadane pytanie. Firma chwali się, że Gemini w wersji Pro może przetworzyć jednocześnie nawet 1,5 tys. stron tekstu czy 30 tys. linii kodu. Oczywiście, podobnie jak w innych systemach AI, reaguje na dopytywanie w kontekście poruszanego tematu. System może łączyć się z takimi usługami firmy jak np. Kalendarz czy YouTube. Bez użycia rąk użytkownik może używać Gemini do ustawienia alarmu, sterowania muzyką czy nawiązywania połączeń.

