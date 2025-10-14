W skrócie Stan opon wpływa na bezpieczeństwo, komfort jazdy i zużycie paliwa.

Polskie przepisy wymagają montażu identycznych opon na jednej osi, również pod względem modelu.

Eksperci zalecają wymianę opon parami, a mieszanie sezonów i różnic w bieżniku może być niebezpieczne.

Polskie przepisy w sprawie opon dotyczą dwóch kwestii - rodzaju opon na poszczególnych osiach oraz wysokości bieżnika. Znajdziemy w akcie o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia. Zastanawiając się nad wymianą jednej opony trzeba o nich pamiętać.

Czy można wymienić jedną oponę w samochodzie?

W rzeczonych przepisach czytamy między innymi, że pojazd nie może być wyposażony w " opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi" oraz "w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opo niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm? Opony pojazdu nie mogą mieć też widocznych pęknięć odsłaniających lub odkrywających ich osnowę. Co to oznacza dla kierowców, którzy zastanawiają, czy możliwa jest wymiana tylko jednej opony?

Przede wszystkim muszą pamiętać, że na jednej osi pojazdu opony muszą mieć te same parametry - zgadzać się muszą nie tylko wymiary, ale też model opony, na jednej osi nie można montować jednej opony od producenta X, a drugiej od producenta Y, co więcej, nawet wybierając oponę tej samej marki identyczny powinien być też model.

Eksperci i instruktorzy bezpiecznej jazdy zalecają, by opony wymieniać parami, choć może się też zdarzyć sytuacja, że jedna opona nadaje się już do wymiany, a druga może posłużyć przez jakiś czas. Co wtedy? Warto pamiętać, że nie zaleca się, by różnica w wysokości bieżnika opon na jednej osi wynosiła więcej niż 2,-2,5 mm, bowiem będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo, działanie systemów elektronicznych czy zużycie opon. Aby uniknąć groźnego i trudnego w opanowaniu zjawiska w postaci nadsterowności (dochodzi do niego wtedy, gdy tył auta zaczyna "wyprzedzać" przód) lepiej zamontować opony o wyższym bieżniku na kołach tylnej osi.

Przede wszystkim warto jednak skonsultować się z serwisem lub producentem opony, który będzie w stanie dostarczyć dokładne instrukcje w kwestii wymiany oraz używania opon. Czasem zalecenia producentów w przypadku różnych opon (i pojazdów o różnych rodzajach napędu) mogą się bowiem znacznie różnić.

W idealnej sytuacji powinno się wymieniać opony parami lub komplet, wtedy nie ryzykujemy tego, że pojazd będzie się zachowywał na drodze w sposób nieprzewidywalny i niebezpieczny. W teorii jednak wymiana jednej opony na osi jest legalna, pod warunkiem, że nowa opona różni się jedynie wysokością bieżnika.

Czy można kupić jedną oponę?

Wbrew pozorom kupno jednej, nowej opony wcale nie jest niemożliwe. Producenci i sklepy internetowe często wyprzedają opony, które z jakichś powodów pozostały w magazynie. Warto pamiętać, że za oponę nową uważa się taką, która do trzech lat była przechowywana w odpowiednich warunkach i nigdy nie była założona na obręcz.

Czy można łączyć opony zimowe i letnie?

To bardzo niebezpieczne, bo opony letnie zimą twardnieją i mieszanka zachowuje się zupełnie inaczej niż ta z opony zimowej. Efekt? Właściwości jezdne mogą się nie tylko pogorszyć, ale też zachowanie auta może całkowicie zaskoczyć kierowcę. Szczególnie niebezpieczne jest montowanie zimowych opon z przodu, a letnich z tyłu - takie pomieszanie ogumienia jesienią i zimą znacznie zwiększa ryzyko poślizgu nadsterownego, czyli tego trudniejszego do opanowania, gdy tył auta zaczyna "wyprzedzać" przód. Jeśli już nie mamy innego wyboru, to zimą opony zimowe lub wielosezonowe powinny być montowane na tylnej osi, niezależnie od napędu pojazdu.

