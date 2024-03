Z Kołobrzegu do Piekar Śląskich w 5 godzin. Jest wykonawca ważnego odcinka

Spis treści: 01 Jest wykonawca odcinka S11. GDDKiA wybrała najtańszą ofertę

Jest wykonawca odcinka S11. GDDKiA wybrała najtańszą ofertę

Przetarg na budowę 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 został ogłoszony w październiku zeszłego roku. Głównym kryterium przy wyborze cena (jego wartość to 55 proc.). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwracała również uwagę na kryteria pozacenowe. Chodzi tutaj o przedłużenie gwarancji m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.) oraz zagospodarowanie destruktu asfaltowego (5 proc.). W sumie wpłynęło osiem ofert. GDDKiA zdecydowała ostatecznie o wyborze najtańszej z nich - złożonej przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Opiewa ona na blisko 853,5 mln złotych.

Kiedy fragment drogi S11 będzie dostępny dla kierowców?

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie zaprojektowanie i wybudowanie liczącego 22 km fragmentu S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Na wykonanie inwestycji firmy będą miały 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Jeśli pozostałe firmy biorące udział w przetargu nie odwołają się od decyzji GDDKiA, a uprzednia kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykaże nieprawidłowości podpisanie umowy będzie możliwe w drugim kwartale tego roku.

Jak deklarowała w październiku GDDKiA, nowa trasa ma ułatwić wjazd od północy do Poznania i autostrady A2. Droga połączy się z zachodnią obwodnicą stolicy Wielkopolski. W ramach inwestycji wykonane mają być dwa węzły drogowe: Oborniki i Chludowo. Ponadto zbudowanych zostanie 37 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty, mosty czy przejścia dla zwierząt. Pojawią się także dodatkowe jezdnie do obsługi ruchu przy drodze S11, a także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych zlokalizowane w okolicach Obornik.

Drogą S11 z Pomorza na Śląsk w 5 godzin

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po wybudowaniu wszystkich odcinków trasa będzie liczyła ponad 580 km, a razem ze wspólnym przebiegiem drogi ekspresowej S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) będzie to niemal 620 km.

W tej chwili kierowcy mogą skorzystać zaledwie z ponad 150 km (wliczając w to wspólny przebieg obu ekspresówek). W przypadku pozostałych odcinków, w zależności od etapu prac, są one już zrealizowane, bądź prowadzone są roboty przygotowawcze. W budowie znajduje się obecnie odcinek Bobolice - Szczecinek. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała jakiś czas temu najkorzystniejsze oferty na dobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Kępna oraz dla trzech odcinków trasy od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna.

GDDKiA deklaruje, że w niedalekiej przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 samochodem osobowym zajmie nieco ponad pięć godzin.