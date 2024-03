Będą utrudnienia w całej Polsce. Drogowcy wracają do pracy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wznowieniu prac budowlanych po obowiązującej przerwie zimowej. W trakcie przestoju wykonawcy nadganiali ewentualne zaległości lub dokonywali prac mogących przyspieszyć realizację inwestycji w okresie wiosennym. Jeszcze w tym roku drogowcy planują udostępnić do ruchu ponad 175 km nowych dróg, w tym blisko 25 km autostrad, ok. 117 km dróg ekspresowych i ponad 33 km pozostałych dróg. Przypomnijmy zatem najważniejsze inwestycje.

W roku 2024 kierowcy powinni móc skorzystać z poniższych dróg:

24,6 km autostrad:

Reklama

Kałuszyn - Groszki, ok. 12,1 km

Siedlce Zachód (Gręzów) - Siedlce Południe (Swoboda), ok. 12,5 km

117,1 km dróg ekspresowych:

S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, ok. 7 km

S3 Świnoujście - Dargobądz, ok. 17,1 km

S3 Dargobądz - Troszyn, ok. 15,9 km

S3 Bolków - Kamienna Góra Północ, ok. 16,1 km

S6 obw. Koszalina i Sianowa, ok. 3,9 km

S7 Miechów - Szczepanowice, ok. 5,3 km

S7 Widoma - Mistrzejowice, ok. 13,7 km

S16 Borki Wielkie - Mrągowo, ok. 12,9 km

S52 Północna Obwodnica Krakowa, ok. 12,3 km

S61 Łomża Zachód - Kolno, ok. 12,9 km (ruch jedną nitką mostu na Narwi)

10 km dróg z Programu budowy 100 obwodnic:

DK31 obw. Gryfina, ok. 5,5 km

DK32 obw. Strykowa, ok. 3,1 km

DK72 obw. Grzymiszewa, ok. 1,4 km

23,5 km dróg klasy GP w ciągu dróg krajowych:

DK9 obw. Ostrowca Świętokrzyskiego, ok. 2,9 km

DK11 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód (S6), 1,5 km

DK47 Rdzawka - Nowy Targ, ok. 16,1 km

DK75 Brzesko - II etap łącznika brzeskiego, ok. 3 km

Zdjęcie Odcinki planowane do oddania w 2024 r. / GDDKiA

W planach jest także połączenie północnej obwodnicy Krakowa tymczasowym zjazdem z S7 na węźle Mistrzejowice, co znacząco ułatwi dojazd do Warszawy. Priorytetem jest również udostepnienie przejazdu nitką mostu na Narwi w ciągu S61 łącząc funkcjonujące już odcinki międzynarodowego szlaku Via Baltica.

Jednocześnie GDDKiA podkreśla, że na sprawny przebieg procesu inwestycyjnego, a tym samym liczbę oddawanych do ruchu kilometrów nowych dróg, wpływ ma przede wszystkim wydłużenie procesów związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla realizowanych obecnie odcinków.