Porzucone auta znowu trafią pod młotek. Wraki to dla miasta żyła złota

To już siódma edycja wyprzedaży organizowanej przez Warszawski Zarząd Dróg Miejskich. Porzucone na ulicach samochody, których stan techniczny jest daleki od ideału, ale bliski do uzyskania pieczątki u diagnosty, ponownie trafią pod młotek - tym razem nowych właścicieli szuka 41 pojazdów. Te akcje to dla miasta żyła złota.

Zdjęcie ZDM w Warszawie organizuje kolejną wyprzedaż. Pod młotek trafi 41 porzuconych aut. / ZDM Warszawa / materiały prasowe