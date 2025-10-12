Spis treści: Obowiązkowe wyposażenie roweru w Polsce. Lista Mandat za niepełne wyposażenie roweru Akcesoria i dodatki do rowerów, które warto mieć

Obowiązkowe wyposażenie roweru w Polsce. Lista

Prawnym dokumentem regulującym omawianą kwestię, jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z nim, każdy rower powinien być wyposażony w:

jedno przednie światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu

co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu

przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

Zarówno przednie jak i tylne światła pozycyjne, nie mogą być one umieszczone wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Rozporządzenie dopuszcza także światła migające pozycyjne. Do tego światła odblaskowe barwy żółtej mogą być umieszczone na pedałach roweru.

Obowiązkowe i opcjonalne wyposażenie roweru .

W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się także odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia umieszczony na obu bokach opony albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia umieszczone na bocznych płaszczyznach kół. Co ciekawe, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia rowerzyście sygnalizowanie ręką zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, to taki pojazd także powinien być wyposażony w kierunkowskazy.

Mandat za niepełne wyposażenie roweru

Tak jak napisaliśmy wcześniej, kontrole rowerzystów zdarzają się rzadko, ale powinni oni pamiętać o ciążących na nich obowiązkach. Również dlatego, że za ich niewypełnianie, grozi mandat.

Warto przy tym zaznaczyć, że na przykład brak oświetlenia nie jest karany w czasie dnia, czyli kiedy i tak go nie potrzebujemy. Jeśli jednak potrzebujemy i w danym momencie konkretne wyposażenie jest wymagane, mandat może wynieść do 20 do nawet 500 zł.

Akcesoria i dodatki do rowerów, które warto mieć

Jak widzicie, lista wymaganego przez prawo wyposażenia roweru, wcale nie jest długa. Trudno też uznać którykolwiek element za zbędny. Można nawet powiedzieć, że jest to absolutne minimum i rowerzysta, któremu zależy na bezpieczeństwie oraz wygodzie, powinien zainwestować w dodatkowe elementy wyposażenia. Przykładowo nieobowiązkowy jest kask rowerowy, ale każdy chyba rozumie, jak istotna może okazać się ochrona, którą on zapewnia. Warto przy okazji przypomnieć, że rząd już przyjął przepisy zgodnie z którymi osoby do 16. roku życia będą musiały jeździć na rowerze w kasku (szczegóły w tekście poniżej).

Przy polskiej aurze, warto zaopatrzyć się także w błotniki, których nie spotkamy seryjnie w każdym modelu roweru. Docenimy je szczególnie w czasie dalszych podróży, podczas których przydatne mogą być także podstawowe narzędzia. Pozwolą na szybką naprawę drobnych usterek, a także regulację działania różnych elementów. Wśród innych przydatnych rzeczy, warto wymienić choćby bidon, pompkę oraz uchwyt na smartfona. Rowerzysta korzystający podczas jazdy z nawigacji to obecnie żaden zaskakujący widok.

Kontrole rowerów i hulajnóg Policja Mazowiecka materiały prasowe