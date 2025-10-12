W skrócie Amerykańska agencja NHTSA wszczęła dochodzenie dotyczące systemu Full Self-Driving w ponad 2,8 mln samochodów Tesli.

Dochodziło do łamania przepisów drogowych przez samochody Tesli, m.in. przejeżdżania na czerwonym świetle i jazdy pod prąd, co doprowadziło do wypadków i obrażeń.

To już kolejne dochodzenie dotyczące systemu jazdy autonomicznej Tesli, a firma zareagowała jedynie zdalną aktualizacją.

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) ogłosiła wszczęcie dochodzenia ws. 2,88 mln samochodów Tesli wyposażonych w najbardziej zaawansowaną wersję systemu jazdy autonomicznej, czyli Full Self-Driving (FSD). System teoretycznie umożliwia całkowicie autonomiczną jazdę samochodu w każdych warunkach, a od kierowcy wymaga jedynie kontrolowania jazdy i interweniowania w razie potrzeby.

Tesle jeździły na czerwonym świetle i pod prąd

Dochodzenie zostało wszczęte na podstawie 50 zgłoszeń, które informowały o samochodach, które w ewidentny sposób łamały przepisy ruchu drogowego. Tesla z włączonym systemem FSD miały m.in. przejeżdżać na czerwonym świetle i podczas wykonywania manewrów skrętu wjeżdżać na pasy ruchu przeznaczone do jazdy w przeciwnym kierunku, czyli jechać pod prąd.

Łącznie NHTSA analizuje 58 zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa przez Tesle z systemem FSD. Liczba ta obejmuje 14 wypadków, w których 23 osoby odniosły obrażenia.

Agencja podała, że w sześciu przypadkach Tesle, dojeżdżając do skrzyżowania, zignorowały czerwone światło i po prostu wjechały na skrzyżowanie, doprowadzając do kolizji z innymi, prawidłowo poruszającymi się pojazdami. W czterech z tych zdarzeń byli ranni.

Tesle z systemem FSD mają ignorować czerwone światło i zakaz wjazdu MATTEO DELLA TORRE AFP

NHTSA zapowiedziała, że będzie analizować również zachowanie FSD podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych. W zeszłym miesiącu senatorowie Partii Demokratycznej, powołując się na rosnącą liczbę zgłoszeń o niebezpiecznych sytuacjach, zaapelowali do agencji o zbadanie tej kwestii.

To nie pierwszy problem z systemem FSD Tesli

To już kolejne dochodzie NHTSA dotyczące systemu FSD. W październiku 2024 roku agencja wszczęła dochodzenie dotyczące wypadków, do których system miał doprowadzać w warunkach ograniczonej widoczności, np. podczas jazdy we mgle czy pod nisko znajdujące się słońce. Problem ten miał dotyczyć 2,4 mln samochodów, a wszczęto je po informacjach o czterech zdarzeniach, w tym jednym z ofiarą śmiertelną.

Tesla, tradycyjnie nie odpowiedziała na zapytania mediów w tej sprawie. Natomiast kilka dni temu wypuściła zdalną aktuzalizację systemu FSD.

