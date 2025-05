Samoloty biorą udział w manewrach Baana, co w fińskim dialekcie oznacza drogę. To coroczne ćwiczenia sił powietrznych, podczas których piloci trenują podejścia do lądowania na autostradach. Takie zadania są odpowiedzią na zagrożenia związane z ostrzałem rakietowym baz lotniczych.