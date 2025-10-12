Do wypadku doszło na trasie odcinka specjalnego nr 6 "Stary Las 1", przebiegającego pomiędzy Polskim Świętowem a Suchą Kamienicą, około 11.30, dwa kilometry od startu.

Z nr 112 startowała załoga Artur Sękowski - Maciek Krzysik, która jechała BMW M3 E36. Samochód wypadł z drogi, dachował i natychmiast stanął w ogniu. Mimo natychmiastowej pomocy kierowca zginął na miejscu. Poparzony pilot trafił do szpitala śmigłowcem LPR. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jego stan jest poważny.

Rozwiń

Organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu imprezy. Poniżej oficjalny komunikat:

Rozwiń

To już drugi wypadek, do którego doszło podczas Rajdu Nyskiego. W sobotę jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w dwóch fotoreporterów stojących w miejscu niedozwolonym. Trafili oni do szpitala, ale ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

Rajd Nyski w tym roku debiutował w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Był jednocześnie ostatnią eliminacją tegorocznych historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, które są rozgrywane równolegle z rundą RSMP.

Niebezpieczne zachowania kierowców na przejściu w bydgoskim Fordonie Policja Policja