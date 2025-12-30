Kalendarz RSMP 2026 w pigułce. 6 rund pełnych emocji

W skrócie Sezon RSMP 2026 obejmie sześć rund rozgrywanych wyłącznie na asfalcie.

Rajd Polski po raz pierwszy od dwudziestu lat opuści Mikołajki i odbędzie się na Górnym Śląsku.

Najważniejsze imprezy cyklu to Rajd Świdnicki, Nadwiślański, Małopolski, Polski, Rzeszowski i Wisły.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (RSMP) to najważniejsza krajowa arena rywalizacji w rajdach samochodowych i jednocześnie najwyższy poziom mistrzowski w Polsce. To właśnie w tym cyklu kierowcy i piloci rywalizują o mistrzowskie tytuły zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w podziale na klasy. Organizatorem całej serii jest Polski Związek Motorowy, a realizacją poszczególnych rajdów zajmują się regionalne automobilkluby.

Kalendarz RSMP 2026. 6 rund od kwietnia do września

Pierwszą rundę sezonu 2026, zaplanowaną na 24-26 kwietnia, już po raz piąty z rzędu przygotuje Automobilklub Sudecki. Mowa o Rajdzie Świdnickim, który od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najstarszych rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W ostatniej dekadzie, świdnicka impreza aż ośmiokrotnie otwierała sezon mistrzostw Polski. Jedynymi wyjątkami były sezony 2020 i 2021, naznaczone pandemią, gdy rajd pełnił rolę odpowiednio finałowej oraz przedostatniej rundy cyklu.

Po zakończeniu najstarszej imprezy w harmonogramie RSMP rywalizacja przeniesie się na wschód kraju, na Lubelszczyznę. Automobilklub Polski zorganizuje tam jedenastą edycję Rajdu Nadwiślańskiego, która odbędzie się w dniach 29-30 maja. Następnie rywalizacja przeniesie się do Wadowic, gdzie w terminie 2-4 lipca rozegrany zostanie Valvoline Rajd Małopolski. To także ta impreza została włączona do kalendarza Rajdowego Pucharu Europy FIA (ERT), drugiego najważniejszego cyklu rajdowego w Europie. W sezonie ERT będzie to piąta z piętnastu rund oraz jednocześnie trzecia runda RSMP.

Rajd Śląska 2025 Maciej Niechwiadowicz materiały prasowe

Rajd Polski opuszcza Mikołajki

Drugą połowę sezonu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zainauguruje zmiana, która od miesięcy była szeroko komentowana w środowisku rajdowym. Rajd Polski opuszcza Mikołajki, kończąc dwudziestoletni rozdział rywalizacji na mazurskich szutrach. Drugi najstarszy rajd świata przenosi się na Górny Śląsk, gdzie rozegrany zostanie jako polska runda mistrzostw Europy FIA ERC. Organizację 82. edycji powierzono Fundacji Automobilistów oraz Automobilklubowi Ziemi Tyskiej, czyli zespołowi stojącemu za Rajdem Śląska. W dniach 24-26 lipca Katowice staną się areną rywalizacji najlepszych kierowców z Polski i całego kontynentu.

Sezon RSMP 2026 zakończy się dwiema rundami o jubileuszowym charakterze. Rajd Rzeszowski, zaplanowany na 6-8 sierpnia, Automobilklub Rzeszowski zorganizuje po raz 35., przy czym będzie to już 25. z rzędu edycja tej imprezy w randze mistrzostw Polski. Dodatkowo rajd ten będzie drugą polską rundą FIA ERT w sezonie 2026. Finał cyklu przypadnie na 70. edycję Rajdu Wisły, przygotowaną przez Automobilklub Śląski. Drugie najstarsze zawody w historii RSMP zostaną rozegrane w dniach 18-19 września.

