Prace obejmują naprawę odcinków w rejonie 15 dylatacji i zostały podzielone na dwa etapy, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu prac naprawczych na obu jezdniach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia konieczne było ich wstrzymanie. Przyczyną przerwy, jak informują drogowcy, są niekorzystne warunki pogodowe, które mogłyby utrudniać kontynuowanie robót. Choć nie wskazano jednoznacznie, jakie czynniki atmosferyczne stanowią zagrożenie, wszystko wskazuje na to, że chodzi o prognozowane na najbliższe dni burze i opady deszczu w rejonie Wrocławia.

W ramach obecnie realizowanego pierwszego etapu prac zamknięto dwa pasy ruchu - awaryjny oraz prawy. W następnych dniach rozpocznie się druga faza robót, obejmująca pas środkowy oraz lewy, określany również jako "szybki". Prace będą prowadzone wyłącznie w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku. Taki harmonogram ma na celu nie tylko maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa ekip drogowych, lecz również usprawnienie dostaw materiałów niezbędnych do prowadzenia inwestycji. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest ograniczenie utrudnień dla kierowców podróżujących w weekendy.