Planowana jest także instalacja nowych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości na AOW i innych trasach.

Prace podzielono na dwa etapy i będą prowadzone wyłącznie w dni robocze, by zminimalizować uciążliwości.

W pierwszym etapie robót zamknięte zostaną pas awaryjny oraz prawy, natomiast w drugim etapie prace obejmą pas środkowy i lewy, tzw. szybki. Roboty będą prowadzone wyłącznie w ciągu dnia - od poniedziałku do piątku - co ma na celu nie tylko zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ekipom drogowym, ale także ułatwienie dostaw materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Dodatkowo, taki harmonogram pozwala ograniczyć uciążliwości dla kierowców podróżujących w weekendy.