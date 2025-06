Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie zamontowany w tunelu Północnej Obwodnicy Krakowa, co ma poprawić bezpieczeństwo na tej trasie.

Pod koniec ubiegłego roku otwarto Północną Obwodnicę Krakowa o długości 12,3 km. Droga S52 przebiega wzdłuż północnych granic miasta oraz przez gminy Wielka Wieś i Zielonki. Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku, jednakże obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 100 km/h. GDDKiA chwali się, że to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się dwa tunele. W jednym z nich prędkość kierowców będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił przetarg na dostawę i montaż OPP w niedawno oddanym do użytku tunelu w Zielonkach, w ciągu drogi S52. Urządzenia mają zmotywować kierowców do przestrzegania limitu prędkości 80 km/h w tunelu o długości 653 metrów. Niższy limit wynika z różnic wysokości oraz zakrętów, a w przypadku tunelu w Dziekanowicach z bliskości węzła Batowice.

System OPP rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka. Na podstawie zarejestrowanych danych wyliczana jest średnia prędkość, z jaką kierowca poruszał się na tym fragmencie trasy. Liczne badania potwierdziły, że w miejscach objętych odcinkowym pomiarem prędkości znacznie spada liczba wypadków, a ruch staje się płynniejszy, co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa.

Tunel w Zielonkach zostanie czasowo zamknięty dzisiejszej nocy od 21.00 do 5.00 z powodu prac serwisowych. Krzysztof Nalewajko/ GDDKiA materiały prasowe

Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w pierwszym kwartale 2025 r. urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały aż 103,9 tys. wykroczeń. W porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku oznacza to wzrost o rekordowe 59,3 proc.