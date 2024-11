Spis treści: 01 Jelcz nie dostanie silników z Bielska Białej. Legendarna fabryka zlikwidowana







Związek NSZZ Solidarność, którego członkowie wciąż mają nadzieję na zablokowanie umowy, informuje, że nowym właścicielem obiektów dawnej fabryki FCA Powertain w Bielsku-Białej ma być DL Invest Group. Jak czytamy w zaadresowanym do premiera Donalda Tuska liście otwartym autorstwa podbeskidzkiej Solidarności, nowy właściciel zapłacić miał za obiekty dawnej fabryki kwotę 27 mln euro. Ten scenariusz oznacza, że ambitne plany uczynienia z Bielska-Białej ważnego punktu na mapie polskiego przemysłu zbrojeniowego ostatecznie trafiają do kosza.



Jelcz nie dostanie silników z Bielska Białej. Legendarna fabryka zlikwidowana

Jeszcze w lipcu ubiegłego roku snuto przypuszczenia, że likwidowany zakład może zostać przejęty przez Jelcza. Powodem spekulacji było pojawienie się na platformie zakupowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej informacji o postępowaniu, które dotyczyć miało "przygotowania oraz przeprowadzenia procesu due diligence prawnego i finansowego oraz opracowanie struktury transakcji FCAPTP oraz kompleksu przemysłowego należącego do FCAP". Pod skrótami FCAPTP i FCAP kryją się spółki FCA Powertrain Poland oraz FCA Poland z siedzibą w Bielsku-Białej.

Informacja szybko zniknęła z platformy, ale to wystarczyło, by w mediach pojawiły się spekulacje na temat przyszłości zakładu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydawało się wówczas przejęcie go przez właśnie przez Jelcza, który poszukiwał lokalizacji dla nowej fabryki. Ostatecznie, w październiku, zarząd Jelcza poinformował, że nowa fabryka powstawać będzie lokalnie, a sam Jelcz zostanie wkrótce dokapitalizowany kwotą 680 mln zł.

Związkowcy piszą do premiera. Majątek FCA nie trafi do PGZ

Informacja o wybraniu lokalizacji nowej fabryki Jelcza nie zakończyła jednak prób zainteresowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej likwidowaną fabryką FCA. O ulokowanie w Bielsku-Białej produkcji zbrojeniowej aktywnie zabiegała podbeskidzka Solidarność. Związkowcy informują, że rozmowy w tej sprawie, na różnych szczeblach, w tym ministerialnych, toczyły się od marca ubiegłego roku. Ostatecznie nie udało się jednak uzyskać porozumienia.



12 listopada związkowcy z NSZZ Solidarność region Podbeskidzie skierowali do premiera Donalda Tuska list otwarty, w którym apelują o pilną interwencję i zablokowanie przejęcia majątku FCA Powertrain przez prywatnego właściciela. Teoretycznie jest to jeszcze możliwe, bo Skarb Państwa ma prawo pierwokupu majątku w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

Koniec FCA Powertrain w Bielsku Białej. Fabryka Fiata nie pójdzie w kamasze

List Solidarności ujawnia kulisy rozmów miedzy przedstawicielami Stellantisa a Polską Grupą Zbrojeniową. Członkowie Solidarności piszą, że jeszcze w sierpniu i wrześniu tego roku spotkali się z Wiceministrami Aktywów Państwowych i Obrony Narodowej odpowiedzialnymi za nadzór nad Polską Grupą Zbrojeniową oraz za zamówienia i zakupy produkcji wojskowej. Wspominają też o atmosferze dialogu.

W czasie tych rozmów nie spotkaliśmy się z negatywnym stanowiskiem wobec ewentualnego przejęcia przedmiotowego majątku przez PGZ czytamy w korespondencji NSZZ Solidarność do premiera

Niestety, od tego czasu niewiele się wydarzyło i za rozmowami nie poszły żadne konkretne decyzje. Z listu dowiadujemy się m.in., że 2 października bieżącego roku prezes zarządu PGZ skierował do koncernu Stellantis list z wnioskiem o przedłużenie terminu negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia majątku do - uwaga - końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

W efekcie nie złożenia oferty przez PGZ, Stellantis podjął rozmowy z innym zainteresowanym kontrahentem - polskim deweloperem magazynowym, firmą DL Invest Group - tłumaczą związkowcy

Ich efektem ma być zawarta 30 października "warunkowa umowa sprzedaży kompleksu przemysłowego Stellantis w Bielsku-Białej". Ściślej, chodzi o obiekty przemysłowe o łącznej kubaturze 259 604 m2 (26 ha) oraz łącznej powierzchni 529 825 m2 (52 ha). Firma DL Invest Group zobowiązała się zapłacić za nie kwotę 27 mln euro

Związkowcy zablokują sprzedaż dawnej fabryki Fiata? Liczy się każda chwila

Zdaniem związkowców wciąż jest jeszcze cień szansy na zablokowanie sprzedaży, bo warunkiem zapadalności umowy między koncernem Stellantis a firmą DL Invest Group jest rezygnacja z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa (w okresie 30 dni) i przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (w okresie kolejnych 30 dni).

Nie jest jeszcze za późno, by kupić bielskie zakłady z całą infrastrukturą na rzecz produkcji zbrojeniowej za dwie trzecie ich wartości. Potrzeba jednak odważnych i szybkich decyzji tłumaczy przewodniczący podbeskidzkiej "Solidarności" Marek Bogusz.

I przekonuje, że ulokowanie w Bielsku-Białej produkcji na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej byłoby szansą na stworzenie nowych stabilnych miejsc pracy, gospodarczy rozwój całego regionu i przetrwanie innych firm od lat kooperujących z szeroko rozumianym przemysłem motoryzacyjnym. W opinii związkowców łączna kwota zapisana w umowie warunkowej, za jaką Skarb Państwa mógłby nabyć upadłą fabrykę (32 mln euro), to okazja, bo stanowi ona niecałe 62 proc. wartości majątku dawnej fabryki zapisanej w operacie szacunkowym (opiewał na ok 52 mln euro).



Zakład w Bielsku-Białej od 1971 roku funkcjonował pod nazwą Fabryka Samochodów Małolitrażowych i początkowo produkował Syreny, a nieco później Fiata 126p. Od 2003 roku nie produkowano już samochodów ale silniki, głównie dla Fiata.