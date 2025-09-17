W skrócie System Lidar w samochodach może uszkadzać aparaty w smartfonach.

Uszkodzenia powstają przez intensywne wiązki światła laserowego, na które smartfony nie są odpowiednio zabezpieczone.

Naprawa aparatu w przypadku uszkodzenia przez Lidar wiąże się z kosztowną wymianą całego modułu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wyjątkowo ostrożni po raz kolejny muszą być posiadacze telefonów Apple - kilkanaście miesięcy temu amerykański gigant wydał oficjalne stanowisko, w którym nie zalecał mocowania smartfonów iPhone na motocyklach o dużej mocy ze względu na wibracje, które mogły doprowadzić do uszkodzenia aparatu, a szczególnie funkcji optycznej stabilizacji obrazu i automatycznego ustawiania ostrości. Youtuber zauważył, że telefon z logo nadgryzionego jabłka źle reaguje również na nagrywanie w pobliżu systemu Lidar.

System Lidar uszkodził aparat iPhone. Znajduje się w coraz większej liczbie samochodów

Problemy z działaniem aparatu na pierwszy rzut oka zwiastowały brudny obiektyw, jednakże po dokładnym wyczyszczeniu jasne punkty pojawiające się na każdym zdjęciu i filmie nie znikały. Nie pomogła również aktualizacja oprogramowania, ponieważ uszkodzeniu uległ sensor aparatu.

Winowajcą okazał się znajdujący się w samochodzie system Lidar (Light Detection and Ranging), który staje się obowiązkowym punktem w najnowszych modelach, posiadających zaawansowaną technologię wspomagania jazdy. Zasada działania jest bardzo prosta - sensor wysyła intensywne wiązki światła laserowego do mapowania otoczenia i choć są one bezpieczne dla ludzkiego oka, to w sposób destrukcyjny działają na elektronikę.

Poniższe wideo pokazuje, jak wygląda uszkodzony aparat w telefonie iPhone 16 Pro.

Nagrywał samochód z systemem Lidar. Uszkodzeniu uległ aparat w telefonie

Autor filmu nagrywając często pojazd z bliskiej odległości uszkodził aparat w telefonie. Jednocześnie zaznaczył, że do tego typu uszkodzeń nie powinno dojść posiadając profesjonalny aparat, a wszystko za sprawą lepszej ochrony poprzez specjalne filtry i powłoki, które blokują podczerwień. W przypadku smartfonów zabezpieczenie jest znacznie słabsze.

Najprawdopodobniej problem ten dotyczy nie tylko telefonów Apple, ale również innych producentów ze względu na brak odpowiedniej warstwy ochronnej. Naprawa usterki wiąże się z koniecznością wymiany całego modułu aparatu, więc warto zachować szczególną ostrożność nagrywając samochody wyposażone w system Lidar tym bardziej jeżeli rejestrujemy z bliska elementy, w których znajdują się radary. Nawet bardzo krótka ekspozycja może skutkować trwałym uszkodzeniem, co przełoży się na duży koszt naprawy.

System LiDAR może uszkodzić telefon. Podczerwona wiązka jest niewidoczna dla oka

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy doszło do uszkodzenia aparatu przez system Lidar. Jego moc jest tak duża, że bez problemu wypala nie tylko pojedynczy piksel, ale także całe linie, do których należy. Precyzyjny impuls świetlny powoduje wygenerowanie ładunku, który przekracza możliwości obwodu i przepala kolejne elementy do momentu, aż nadmiarowa energia zostanie wytracona.

Podobne sygnały dotyczące uszkodzenia aparatu w ten sposób pojawiały się już kilka miesięcy temu i co ważne, w zdecydowanej większości przypadków dochodziło do nich w momencie, gdy samochód był zaparkowany. Zaskakujące jest zatem, że spora część modeli ma aktywny Lidar w trybie spoczynkowym.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL