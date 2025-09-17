Przez 18 miesięcy robią 400 tys. km. Widziałem jak Renault testuje swoje auta
Zastanawialiście się kiedyś jak producenci sprawdzają czy elementy samochodu zachowają sprawność po kilkuset tysiącach kilometrów? Albo czy drzwi wytrzymają otwieranie i zamykanie 900 tys. razy? To bardzo proste - pokonują takie właśnie odległości i przez kilkanaście miesięcy trzaskają drzwiami. Oczywiście nikt nie robi tego własnoręcznie - od tego są ośrodki testowe wyposażone w odpowiednie stanowiska. Miałem okazję odwiedzić jednego z takich miejsc, stworzony przez Renault ośrodek w Villiers-Saint-Frédéric, w którym mogłem się przyjrzeć się pracy francuskich specjalistów.
Spis treści:
Samochody dostawcze Renault mają już 125 lat
Renault oferuje samochody dostawcze już od 125 lat, a przed dobrze dziś znanymi modelami Kangoo, Traffic oraz Master, były takie bestsellery jak Estafette, 4 Fourgonnette czy też przedwojenny Juvaquatre Fourgonnette. O stopniu zaangażowania francuskiego producenta w rynek samochodów dostawczych najlepiej świadczy fakt, że już w 1965 roku otworzony ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony wyłącznie takim pojazdom. Zlokalizowany w Villiers-Saint-Frédéric był pierwszym tego typu miejscem na świecie.
Obecnie ośrodek ten zajmuje powierzchnię 15 hektarów i pracuje w nim około 1000 pracowników. Rozdzieleni są oni na sześć działów, zajmujących się różnymi aspektami związanymi z rozwojem oraz testami samochodów dostawczych. Są to:
- urządzenia do testów, stanowiska badawcze, warsztaty, wyciszenie
- prototypy
- testy i stanowiska badawcze DIM
- analiza konkurencji i jakości
- badania inżynieryjne
- warsztat fizyczno-cyfrowy
A jak dokładnie wygląda takie testowanie i opracowywanie samochodów w takim ośrodku?
Jak Renault testuje wytrzymałość swoich samochodów?
Najlepszym sposobem aby sprawdzić, czy dana część wytrzyma odpowiednio długie użytkowanie jest oczywiście poddanie jej dokładnie takiemu użytkowaniu.
Naturalnie nikt nie będzie jeździł przez kilka lat po wyboistej drodze albo własnoręcznie trzaskał drzwiami. Do tego służą odpowiednie stanowiska testowe. Inżynierowie Renault stosują na przykład urządzenie, w którym umieszcza się amortyzator oraz sprężynę i wprawia w ruch symulujący jazdę po różnych rodzajach nierównych dróg.
Na innym stanowisku z kolei testuje się cały samochód, którego koła stoją na ruchomych płytach. Mogą one symulować jazdę po różnych rodzajach nawierzchni, a po wybraniu najbardziej intensywnego programu całe auto dosłownie podskakuje, jakby ktoś z dużą prędkością jechał po kocich łbach. Testom poddawane są również takie elementy jak drzwi, które są nieustannie otwierane i zamykane przez robotyczne ramię.
Obecnie stosowany program wdrożono pięć lat temu i obejmuje on sprawdzanie wytrzymałości 200 potencjalnie usterkowych elementów pojazdu. W ciągu 18 miesięcy możliwe jest symulowanie pokonania 400 tys. km lub użytkowania przez 20 lat. W tym czasie drzwi otwierane i zamykane są 900 tys. razy, a wsiadanie i wysiadanie z fotela kierowcy powtarzane jest 450 tys. razy.
Inżynierowie Renault pracują także nad aspektami, które zdają się być traktowane przez projektantów dostawczaków po macoszemu, takimi jak wyciszenie kabiny.
Wystarczy jednak usiąść za kierownicą takiego pojazdu sprzed 20-30 lat, aby przekonać się jak duży dokonał się postęp w dziedzinie komfortu kierowców tych samochodów.
Francuzi mają cały dział zajmujący się optymalizacją nowych modeli pod kątem komfortu akustycznego na każdym etapie ich projektowania. Badają dźwięki pochodzące z układu napędowego, jezdnego, klimatyzacji, a także hałas opływającego auto powietrza. Do dyspozycji mają między innymi tunel aerodynamiczny oraz komorę bezodbiciową (bezechową).
Jak usprawnić pracę kuriera? Renault korzysta z wirtualnej rzeczywistości
Sporo pracy ośrodek Renault w Villiers-Saint-Frédéric poświęca także rozwiązaniom cyfrowym, usprawniającymi pracę kierowców i zarządzanie flotami. Przykład tego, jak wygląda taka praca nad optymalizacją, mogłem zobaczyć podczas bardzo ciekawej prezentacji.
Eksperci Renault postawili sobie jakiś czas temu zadanie usprawnienia pracy kurierów. Rozpoczęli więc od przeanalizowania każdej czynności, jaką taki pracownik musi wykonać, a wbrew pozorom ich sporo. Po zatrzymaniu pojazdu kierowca musi wyjąć kluczyk ze stacyjki lub wcisnąć przycisk gaszący silnik, a w aucie z automatyczną skrzynią biegów ustawić wybierak przekładni w pozycji P. Następnie zaciąga hamulec ręczny, włącza światła awaryjne (zakładamy, że zatrzymał się gdzieś przy drodze, gdzie nie ma parkingu) i odpina pas bezpieczeństwa. Później wysiada (najpewniej bezpośrednio na ulicę, więc musi poczekać, aż nic nie będzie jechało), obchodzi pojazd dookoła by dostać się do bocznych drzwi po prawej stronie, odsuwa je, zabiera paczkę, zasuwa i zamyka pojazd. Po dostarczeniu przesyłki musi otworzyć i zamknąć drzwi, zapiąć pasy, uruchomić silnik, wrzucić bieg, wyłączyć światła awaryjne oraz zwolnić hamulec ręczny.
Czynności jest sporo, aczkolwiek wykonujemy je maksymalnie w kilka sekund. Jak bardzo można zoptymalizować taki proces? Eksperci Renault testowali różne pomysły przy użyciu gogli wirtualnej rzeczywistości, platformy symulującej miejsce kierowcy (istniejącej w świecie wirtualnym oraz w realu), a także paczki, której położenie jest śledzone w czasie rzeczywistym. W ten sposób można dosłownie klatka po klatce analizować każdy ruch, jaki wykonuje kurier i szukać możliwości usprawnienia jego pracy.
Finalny efekt zaprezentowano na przykładzie nadchodzącego miejskiego dostawczaka Estafette E-Tech. Operujący w wirtualnym świecie kurier zatrzymał się pod wskazanym na przesyłce adresem i wcisnął przycisk "delivery" ("dostawa").
Jego aktywacja powoduje wyłączenie pojazdu, zaciągnięcie hamulca ręcznego, włączenie świateł awaryjnych i otworzenie drzwi do ładowni. Kierowca zabiera paczkę bez konieczności wychodzenia z auta i wychodzi prawymi przesuwnymi drzwiami prosto na chodnik. W tym czasie drzwi do ładowni automatycznie się zamykają, zabezpieczając ładunek przed kradzieżą.
Po powrocie do pojazdu kierowca zamyka za sobą drzwi, siada na fotelu, wyłącza tryb "delivery", zapina pas i wciskając hamulec, przestawia wybierak kierunku jazdy na pozycję D. Pojazd uruchamia się, a po dodaniu gazu zwalnia hamulec ręczny i rusza.
Jakie korzyści daje w praktyce rozwiązanie przygotowane przez Renault? Według ekspertów marki można w ten sposób oszczędzić 67 sekund podczas każdej dostawy, co przekłada się na 1,5 godziny oszczędzonego czasu podczas każdej dniówki. A taka wartość robi już wrażenie.
Nie mogłem jednak nie zwrócić uwagi na to, że typowa dostawa (przynajmniej w Polsce) mimo wszystko wygląda inaczej. Kurier niekoniecznie zatrzymuje się przy drodze, nie zawsze używa świateł awaryjnych, a odbiorca paczki zwykle nie czeka na niego kilka metrów dalej.
Poruszyłem ten problem podczas rozmowy z przedstawicielami Renault a ci przyznali, że zaprezentowali najbardziej optymalny scenariusz, w którym udało się zaoszczędzić najwięcej czasu. To jak dokładnie zadziała tryb "delivery" i co stanie się po jego wciśnięciu, będzie można wybrać w ustawieniach pojazdu, zależnie od swoich potrzeb.
Oczywiście nie trzeba też będzie z niego w ogóle korzystać, jeśli kurier nie będzie miał takiej potrzeby. Lecz nawet wtedy takie usprawnienia jak brak konieczności wychodzenia z pojazdu by wyciągnąć z niego paczkę czy też uproszczenie jego uruchamiania, pozwolą oszczędzić cenne sekundy, które będą się kumulować w ciągu całego dnia.