Samochody dostawcze Renault mają już 125 lat

Renault oferuje samochody dostawcze już od 125 lat, a przed dobrze dziś znanymi modelami Kangoo, Traffic oraz Master, były takie bestsellery jak Estafette, 4 Fourgonnette czy też przedwojenny Juvaquatre Fourgonnette. O stopniu zaangażowania francuskiego producenta w rynek samochodów dostawczych najlepiej świadczy fakt, że już w 1965 roku otworzony ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony wyłącznie takim pojazdom. Zlokalizowany w Villiers-Saint-Frédéric był pierwszym tego typu miejscem na świecie.

Tak wygląda pierwszy dostawczak Renault - model BD. Ten konkretny egzemplarz to samochód pocztowy z 1909 roku Renault materiały prasowe

Obecnie ośrodek ten zajmuje powierzchnię 15 hektarów i pracuje w nim około 1000 pracowników. Rozdzieleni są oni na sześć działów, zajmujących się różnymi aspektami związanymi z rozwojem oraz testami samochodów dostawczych. Są to:

urządzenia do testów, stanowiska badawcze, warsztaty, wyciszenie

prototypy

testy i stanowiska badawcze DIM

analiza konkurencji i jakości

badania inżynieryjne

warsztat fizyczno-cyfrowy

A jak dokładnie wygląda takie testowanie i opracowywanie samochodów w takim ośrodku?

Ośrodek testowy Renault w miejscowości Villiers-Saint-Frédéric Renault materiały prasowe

Jak Renault testuje wytrzymałość swoich samochodów?

Najlepszym sposobem aby sprawdzić, czy dana część wytrzyma odpowiednio długie użytkowanie jest oczywiście poddanie jej dokładnie takiemu użytkowaniu.

Naturalnie nikt nie będzie jeździł przez kilka lat po wyboistej drodze albo własnoręcznie trzaskał drzwiami. Do tego służą odpowiednie stanowiska testowe. Inżynierowie Renault stosują na przykład urządzenie, w którym umieszcza się amortyzator oraz sprężynę i wprawia w ruch symulujący jazdę po różnych rodzajach nierównych dróg.

Ośrodek testowy Renault gdzie opracowywane są dostawczaki marki jest naprawdę duży i znajdziemy tam wiele stanowisk testowych Renault materiały prasowe

Na innym stanowisku z kolei testuje się cały samochód, którego koła stoją na ruchomych płytach. Mogą one symulować jazdę po różnych rodzajach nawierzchni, a po wybraniu najbardziej intensywnego programu całe auto dosłownie podskakuje, jakby ktoś z dużą prędkością jechał po kocich łbach. Testom poddawane są również takie elementy jak drzwi, które są nieustannie otwierane i zamykane przez robotyczne ramię.

Obecnie stosowany program wdrożono pięć lat temu i obejmuje on sprawdzanie wytrzymałości 200 potencjalnie usterkowych elementów pojazdu. W ciągu 18 miesięcy możliwe jest symulowanie pokonania 400 tys. km lub użytkowania przez 20 lat. W tym czasie drzwi otwierane i zamykane są 900 tys. razy, a wsiadanie i wysiadanie z fotela kierowcy powtarzane jest 450 tys. razy.

Inżynierowie potrafią w 18 miesięcy zasymulować 20 lat użytkowania pojazdu Renault materiały prasowe

Inżynierowie Renault pracują także nad aspektami, które zdają się być traktowane przez projektantów dostawczaków po macoszemu, takimi jak wyciszenie kabiny.

Wystarczy jednak usiąść za kierownicą takiego pojazdu sprzed 20-30 lat, aby przekonać się jak duży dokonał się postęp w dziedzinie komfortu kierowców tych samochodów.

Francuzi mają cały dział zajmujący się optymalizacją nowych modeli pod kątem komfortu akustycznego na każdym etapie ich projektowania. Badają dźwięki pochodzące z układu napędowego, jezdnego, klimatyzacji, a także hałas opływającego auto powietrza. Do dyspozycji mają między innymi tunel aerodynamiczny oraz komorę bezodbiciową (bezechową).

Renault opracowuje akustykę swoich modeli między innymi w komorze bezodbiciowej Renault materiały prasowe

Jak usprawnić pracę kuriera? Renault korzysta z wirtualnej rzeczywistości

Sporo pracy ośrodek Renault w Villiers-Saint-Frédéric poświęca także rozwiązaniom cyfrowym, usprawniającymi pracę kierowców i zarządzanie flotami. Przykład tego, jak wygląda taka praca nad optymalizacją, mogłem zobaczyć podczas bardzo ciekawej prezentacji.

Eksperci Renault postawili sobie jakiś czas temu zadanie usprawnienia pracy kurierów. Rozpoczęli więc od przeanalizowania każdej czynności, jaką taki pracownik musi wykonać, a wbrew pozorom ich sporo. Po zatrzymaniu pojazdu kierowca musi wyjąć kluczyk ze stacyjki lub wcisnąć przycisk gaszący silnik, a w aucie z automatyczną skrzynią biegów ustawić wybierak przekładni w pozycji P. Następnie zaciąga hamulec ręczny, włącza światła awaryjne (zakładamy, że zatrzymał się gdzieś przy drodze, gdzie nie ma parkingu) i odpina pas bezpieczeństwa. Później wysiada (najpewniej bezpośrednio na ulicę, więc musi poczekać, aż nic nie będzie jechało), obchodzi pojazd dookoła by dostać się do bocznych drzwi po prawej stronie, odsuwa je, zabiera paczkę, zasuwa i zamyka pojazd. Po dostarczeniu przesyłki musi otworzyć i zamknąć drzwi, zapiąć pasy, uruchomić silnik, wrzucić bieg, wyłączyć światła awaryjne oraz zwolnić hamulec ręczny.

Eksperci Renault przygotowali makietę miejsca kierowcy w aucie dostawczym, aby osoba korzystająca z gogli VR faktycznie czuła, że siedzi w samochodzie Renault materiały prasowe

Czynności jest sporo, aczkolwiek wykonujemy je maksymalnie w kilka sekund. Jak bardzo można zoptymalizować taki proces? Eksperci Renault testowali różne pomysły przy użyciu gogli wirtualnej rzeczywistości, platformy symulującej miejsce kierowcy (istniejącej w świecie wirtualnym oraz w realu), a także paczki, której położenie jest śledzone w czasie rzeczywistym. W ten sposób można dosłownie klatka po klatce analizować każdy ruch, jaki wykonuje kurier i szukać możliwości usprawnienia jego pracy.

Osoba wcielająca się w rolę kuriera spogląda właśnie na wirtualną listę adresów, pod które musi dostarczyć przesyłki. Zarys na podłodze wskazuje przestrzeń jaką zajmuje wirtualny dostawczak Renault materiały prasowe

Finalny efekt zaprezentowano na przykładzie nadchodzącego miejskiego dostawczaka Estafette E-Tech. Operujący w wirtualnym świecie kurier zatrzymał się pod wskazanym na przesyłce adresem i wcisnął przycisk "delivery" ("dostawa").

Jego aktywacja powoduje wyłączenie pojazdu, zaciągnięcie hamulca ręcznego, włączenie świateł awaryjnych i otworzenie drzwi do ładowni. Kierowca zabiera paczkę bez konieczności wychodzenia z auta i wychodzi prawymi przesuwnymi drzwiami prosto na chodnik. W tym czasie drzwi do ładowni automatycznie się zamykają, zabezpieczając ładunek przed kradzieżą.

Po powrocie do pojazdu kierowca zamyka za sobą drzwi, siada na fotelu, wyłącza tryb "delivery", zapina pas i wciskając hamulec, przestawia wybierak kierunku jazdy na pozycję D. Pojazd uruchamia się, a po dodaniu gazu zwalnia hamulec ręczny i rusza.

To co widzi osoba wcielająca się w rolę wirtualnego kuriera można było śledzić na kilku ekranach Renault materiały prasowe

Jakie korzyści daje w praktyce rozwiązanie przygotowane przez Renault? Według ekspertów marki można w ten sposób oszczędzić 67 sekund podczas każdej dostawy, co przekłada się na 1,5 godziny oszczędzonego czasu podczas każdej dniówki. A taka wartość robi już wrażenie.

Nie mogłem jednak nie zwrócić uwagi na to, że typowa dostawa (przynajmniej w Polsce) mimo wszystko wygląda inaczej. Kurier niekoniecznie zatrzymuje się przy drodze, nie zawsze używa świateł awaryjnych, a odbiorca paczki zwykle nie czeka na niego kilka metrów dalej.

Poruszyłem ten problem podczas rozmowy z przedstawicielami Renault a ci przyznali, że zaprezentowali najbardziej optymalny scenariusz, w którym udało się zaoszczędzić najwięcej czasu. To jak dokładnie zadziała tryb "delivery" i co stanie się po jego wciśnięciu, będzie można wybrać w ustawieniach pojazdu, zależnie od swoich potrzeb.

Oczywiście nie trzeba też będzie z niego w ogóle korzystać, jeśli kurier nie będzie miał takiej potrzeby. Lecz nawet wtedy takie usprawnienia jak brak konieczności wychodzenia z pojazdu by wyciągnąć z niego paczkę czy też uproszczenie jego uruchamiania, pozwolą oszczędzić cenne sekundy, które będą się kumulować w ciągu całego dnia.

