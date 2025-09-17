W skrócie Google Maps oferuje funkcję "zielonego listka", która optymalizuje trasy pod kątem oszczędności paliwa i emisji spalin.

Algorytmy aplikacji analizują rodzaj napędu samochodu, warunki drogowe i sugerują najbardziej ekonomiczne trasy.

Wybór takich tras pozwala kierowcom ograniczyć wydatki na paliwo nawet o 7-10 procent.

Funkcja "zielonego listka" w Mapach Google pojawiła się w 2022 roku wraz z aktualizacją, która miała ułatwić planowanie podróży i ograniczyć koszty jazdy. To właśnie wtedy aplikacja po raz pierwszy umożliwiła kierowcom wybór rodzaju napędu samochodu. Na tej podstawie Google Maps zaczęło proponować trasy najbardziej optymalne pod względem zużycia paliwa i emisji spalin.

Mapy Google zaproponują krótszą i oszczędniejszą trasę

Przykładowo - jeśli jeździmy autem elektrycznym, Google Maps zaproponuje krótsze, lokalne trasy - tam, gdzie dzięki częstym hamowaniom odzyskamy energię. Inaczej wygląda to w przypadku aut spalinowych. W takim przypadku aplikacja zwykle wybierze np. drogi szybsze, bo właśnie przy wyższych prędkościach silniki diesla osiągają najlepszą wydajność.

Zużycie paliwa zależy od wielu czynników - od prędkości, przez całkowitą długość i ukształtowanie trasy, aż po bieżące warunki drogowe, takie jak natężenie ruchu czy postoje w korkach. Google Maps, analizując wszystkie te elementy, informuje kierowcę, o ile procent uda się zmniejszyć spalanie w przypadku wyboru bardziej ekonomicznej trasy.

Trasy sugerowane przez Google Maps jako bardziej ekonomiczne pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa. | Screen: Google Maps INTERIA.PL

Analizy użytkowników wskazują, że trasy sugerowane przez Google Maps jako bardziej ekonomiczne pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa w pojazdach benzynowych średnio o 7-10 procent. Choć może się to wydawać niewielką różnicą, w skali miesiąca czy roku przekłada się na realne oszczędności finansowe.

Jak skorzystać z trasy oznaczonej zielonym listkiem?

Wyszukaj trasę w aplikacji Mapy Google, wpisując miejsce docelowe.

Wyświetl podgląd trasy i poszukaj alternatywnych propozycji.

Zidentyfikuj zielony listek obok jednej z tych tras.

Wybierz tę trasę, jeśli chcesz jechać bardziej ekonomicznie.

Google Maps z samouczącym się algorytmem

Polscy przedstawiciele Google podkreślają, że technologia opiera się na danych Instytutu National Renewable Energy Laboratory Departamentu Energii USA oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Połączenie tych informacji z dotychczasowymi funkcjami aplikacji pozwoliło stworzyć zaawansowane modele samouczące się. W skrócie: rozwiązanie powinno działać optymalnie i samodzielnie reagować na zmiany, uwzględniając najpopularniejsze typy silników w poszczególnych regionach.

