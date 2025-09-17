Wielu nie zna tej funkcji Google Maps. Pozwala oszczędzić pieniądze
Google Maps to szeroko wykorzystywana aplikacja nawigacyjna, z której każdego dnia korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Aplikacja wyróżnia się dostępem do aktualnych danych oraz licznymi funkcjami ułatwiającymi planowanie podróży. Jednym z takich rozwiązań jest funkcja "zielonego listka". Na czym dokładnie polega ta opcja?
W skrócie
- Google Maps oferuje funkcję "zielonego listka", która optymalizuje trasy pod kątem oszczędności paliwa i emisji spalin.
- Algorytmy aplikacji analizują rodzaj napędu samochodu, warunki drogowe i sugerują najbardziej ekonomiczne trasy.
- Wybór takich tras pozwala kierowcom ograniczyć wydatki na paliwo nawet o 7-10 procent.
Funkcja "zielonego listka" w Mapach Google pojawiła się w 2022 roku wraz z aktualizacją, która miała ułatwić planowanie podróży i ograniczyć koszty jazdy. To właśnie wtedy aplikacja po raz pierwszy umożliwiła kierowcom wybór rodzaju napędu samochodu. Na tej podstawie Google Maps zaczęło proponować trasy najbardziej optymalne pod względem zużycia paliwa i emisji spalin.
Mapy Google zaproponują krótszą i oszczędniejszą trasę
Przykładowo - jeśli jeździmy autem elektrycznym, Google Maps zaproponuje krótsze, lokalne trasy - tam, gdzie dzięki częstym hamowaniom odzyskamy energię. Inaczej wygląda to w przypadku aut spalinowych. W takim przypadku aplikacja zwykle wybierze np. drogi szybsze, bo właśnie przy wyższych prędkościach silniki diesla osiągają najlepszą wydajność.
Zużycie paliwa zależy od wielu czynników - od prędkości, przez całkowitą długość i ukształtowanie trasy, aż po bieżące warunki drogowe, takie jak natężenie ruchu czy postoje w korkach. Google Maps, analizując wszystkie te elementy, informuje kierowcę, o ile procent uda się zmniejszyć spalanie w przypadku wyboru bardziej ekonomicznej trasy.
Analizy użytkowników wskazują, że trasy sugerowane przez Google Maps jako bardziej ekonomiczne pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa w pojazdach benzynowych średnio o 7-10 procent. Choć może się to wydawać niewielką różnicą, w skali miesiąca czy roku przekłada się na realne oszczędności finansowe.
Jak skorzystać z trasy oznaczonej zielonym listkiem?
- Wyszukaj trasę w aplikacji Mapy Google, wpisując miejsce docelowe.
- Wyświetl podgląd trasy i poszukaj alternatywnych propozycji.
- Zidentyfikuj zielony listek obok jednej z tych tras.
- Wybierz tę trasę, jeśli chcesz jechać bardziej ekonomicznie.
Google Maps z samouczącym się algorytmem
Polscy przedstawiciele Google podkreślają, że technologia opiera się na danych Instytutu National Renewable Energy Laboratory Departamentu Energii USA oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Połączenie tych informacji z dotychczasowymi funkcjami aplikacji pozwoliło stworzyć zaawansowane modele samouczące się. W skrócie: rozwiązanie powinno działać optymalnie i samodzielnie reagować na zmiany, uwzględniając najpopularniejsze typy silników w poszczególnych regionach.